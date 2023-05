Slovenska policija je privela 24-godišnjeg državljanina Kosova koji je 22-godišnju Ukrajinku uz prijetnje prisiljavao na prostituciju, a pritom je i više puta udarao nogama.

Kriminalisti iz Kopra razotkrili su slučaj nasilja i prisilne prostitucije te optuženog priveli istražnom sucu. Utvrdili su da je 24-godišnji državljanin Kosova u razdoblju od 1. siječnja do 28. veljače iskorištavao 22-godišnju državljanku Ukrajine. Prijetnjama i obmanom o povratu fiktivnog duga prisiljavao ju je na prostituciju.

Kako navodi 24 ur, muškarac je 20. svibnja u hotelskoj sobi hotela u Portorožu više puta udario 22-godišnjakinju i nogama nanio joj je lakše tjelesne ozljede. Budući da je riječ o njegovoj izvanbračnoj partnerici, odnosno da se zlostavljanje dogodilo u obiteljskoj zajednici protiv njega će se voditi i kaznena prijava zbog kaznenog djela nasilja u obitelji.

Prošli petak kriminalisti su proveli i kućnu pretragu na adresi osumnjičenika na području Ljubljane. Zaplijenjeno je više elektroničkih uređaja i određena dokumentacija. Osumnjičenik je priveden istražnom sucu u Kopru koji mu je odredio pritvor, priopćeno je i iz Policijske uprave.

Za kazneno djelo prostitucije propisana je kazna zatvora od tri mjeseca do pet godina, za nanošenje lakih tjelesnih ozljeda propisana je novčana kazna ili zatvor do jedne godine, a za obiteljsko nasilje kazna zatvora do pet godina.