Jemenski Huti: "SAD i Velika Britanija uskoro će shvatiti da su napadi na Jemen najveća ludost u njihovoj povijesti"

06:35 Rusija je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kako bi se raspravljalo o napadima. Iran je oštro osudio napad, nazivajući ga kršenjem suvereniteta Jemena, izvijestio je Nour News.

Militantna skupina Hezbolah u Libanonu također je osudila akciju.

Skupina, koja je jedna od nekoliko u regiji koja se slaže s Iranom, rekla je: "Američka agresija još jednom potvrđuje da su SAD puni partner u tragedijama i masakrima koje je počinio cionistički neprijatelj u Gazi i regiji."

06:23 Huti će nastaviti gađati brodove koji idu prema Izraelu unatoč udarima SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, rekao je glasnogovornik.

Mohammed Abdulsalam rekao je da nema opravdanja za napad u Jemenu, javlja Sky News.

06:19 Središnje zapovjedništvo SAD-a na X-u je objavilo snimke zrakoplova uključenih u napade na Jemen te izjavu generala Michaela Erika Kurille.

"Militante Hutija i njihove destabilizirajuće iranske sponzore držimo odgovornima za nezakonite, neselektivne i bezobzirne napade na međunarodne brodove, koji su dosad utjecali na 55 zemalja, kao i za ugrožavanje života stotina pomoraca. Njihove nezakonite i opasne radnje nećemo tolerirati i oni će za to odgovarati", rekao je.

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx