VIDEO SAD i Velika Britanija žestoko napale uporišta Hutija u Jemenu: Napade su izveli zrakoplovi, brodovi i podmornica

SAD i Velika Britanija počele su izvoditi napade na ciljeve povezane s Hutima u Jemenu, izjavila su četiri američka dužnosnika Reutersu.

Prijavljeni su napadi na glavni grad Sanau i Hudaydah, lučko uporište na Crvenom moru, javlja BBC.

BREAKING: UGC from Yemen purportedly shows explosions in Hodeidah



Latest ➡️ https://t.co/xXZJX8NOD8



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/xNZND4wMxB