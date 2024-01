Trump se izruguje Bidenu: "Mucao je cijelo vrijeme"

Američki Vrhovni sud je objavio da će razmotriti žalbu odvjetnika bivšeg predsjednika Donalda Trumpa na odluku kojom mu je u Coloradu onemogućena kandidatura na sljedećim predsjedničkim izborima. Ročište će biti sljedeći mjesec.

Vrhovni sud Colorada zaključio je da je Trump prekršio Ustav zbog umiješanosti u pobunu i upada svojih pristaša u Kongres nakon poraza na izborima 2020. godine. Obilježavajući godišnjicu upada, predsjednik Joe Biden je oštro kritizirao Trumpa, a on je uzvratio na predizbornom skupu.

"Pokvareni Joe uprizoruje svoj patetični predizborni skup kojim širi strah danas u Pennsylvaniji. Jeste li ga vidjeli? Mucao je cijelo vrijeme. On je prijetnja demokraciji. Oni su vlast pretvorili u oružje, a on kaže da sam ja prijetnja demokraciji. On je prijetnja de-de-demokraciji", rekao je Trump.

"Kampanja Donalda Trumpa je o njemu. Nije o Americi, nije o vama. Kampanja Donalda Trumpa je opsjednuta prošlošću, ne budućnošću. On je spreman žrtvovati našu demokraciju kako bi se dokopao vlasti", istaknuo je Biden.

