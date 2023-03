Na ulicama Atene okupili su se brojni prosvjednici nakon što su deseci ljudi, ponajviše mladih, i to studenata, poginuli u najgoroj željezničkoj nesreći u povijesti Grčke.

Nevjerica, očaj i bijes zavladali su u srijedu u Grčkoj. Diljem zemlje zbog nesreće zastave su spuštene na pola koplja, a Vlada je proglasila tri dana nacionalne žalosti.

Ali ljudi, pogotovo mladi, puni su bijesa. Tragedija je, vjeruju, mogla biti izbjegnuta.

Nije ovo prva željeznička nesreća iako jest najsmrtonosnija u povijesti Grčke. Bijesni su na Vladu koja je privatizirala željezničku tvrtku Hellenic Train koja trenutno upravlja putničkim i teretnim vlakovima, a na upozorenja, uključujući ona koja su prije nekoliko tjedana uputili željezničarski sindikati da bi moglo doći do tragedije, se oglušila.

Radnici su kontinuirano upozoravali kako je potrebno da se uvede GPS kontrola željezničkog prometa te obnovi i modernizira infrastruktura.

Prosvjednici su se okupili ispred zgrade tvrtke Hellenic train, a policija čuva zgradu. Zaputili su se do zgrade parlamenta uz povike: "Da se zločin ne zataška, moramo biti glas mrtvih!''

Policija je prosvjednike pokušala zaustaviti suzavcima.

Now is the moment to grieve and to look after the injured and the victims' families. But soon we shall bring to Greece's Parliament the underlying issue: yet another tragedy caused by a hideous railway privatisation. Paddington 1999, Larissa 2023. https://t.co/tLOzKQMuL1