Nakon što su Ukrajina i Rusija u srijedu neočekivano obavile razmjenu zarobljenika, fotografije posljedica boravka u ruskom logoru na jednog branitelja Azovstala potresle su svijet.

Rusija i Ukrajina su u srijedu razmijenile gotovo 300 ratnih zarobljenika. U ovom neočekivanom potezu oslobođeni su brojni branitelji legendarne čeličane Azovstal, milijarder Viktor Medvedčuk, ali i hrvatski branitelj Vjekoslav Prebeg, te su vraćeni kući.

Prebeg je hrvatskoj javnosti već ispričao o tretmanu u rukama Rusa, koliko ga je cijela situacija potresla i kako su ih tretirali u zarobljeništvu. Društvenim mrežama proširile su se pak snimke jednog drugog zarobljenika, Mihajla Dianova, koji je u sklopu iste razmjene pušten na slobodu.

Dianov, koji je inače glazbenik, pridružio se obrani Ukrajine i hrabrim ljudima koji su tjednima bili zarobljeni u čeličani u Azovstalu. Novinar Ostap Jariš objavio je fotografije Dialove transformacije na svom Twitter profilu. Jedna ga prikazuje za vrijeme opsade čeličane, a druga prikazuje Dialova nakon što je izašao iz zarobljeništva.

"Nemam riječi. Zastrašujuće", napisao je Jariš na svom Twitter profilu. Fotografije pogledajte u nastavku.

Mykhailo Dianov, a musician and a Ukrainian soldier recently released in a prisoner exchange.



First photo — Mykhailo during the siege of Azovstal.



Second photo — Mykhailo after Russian captivity.



I have no words. Terrifying. pic.twitter.com/EaDzGKmc2B