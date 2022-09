Ukrajinski vojnici na twitteru su se zahvalili stranim vojnicima, među njima i Hrvatima.

Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj se ukrajinski vojnici zahvaljuju stranim borcima koji se s njima na prvoj crti bore protiv ruskog agresora.

Među njima su i Hrvati, a snimka je podijeljena na twitter profilu "Ukrainian Squad" uz poruku "Hvala svim zemljama i svim volonterima koji su došli u Ukrajinu braniti Ukrajinu i slobodu".

Zbog ovog je čovjeka Putin oslobodio više od 200 zarobljenika

Prebeg o detaljima oslobađanja: "Bili smo vezani, proveli smo sate u kamionu. Nismo znali što se događa"

U ukrajinsko-ruskom ratu nekoliko je tisuća stranih vojnika koji se bore na strani Ukrajine, a u četvrtak se u Hrvatsku vratio Vjekoslav Prebeg, koji je u svibnju zarobljen u okolici Mariupolja.

Thanks to all countries and to all volunteers who came to #Ukraine to defend Ukraine and ”Freedom” 🇫🇷🇧🇾🇸🇾🇭🇷🇬🇪🇬🇧🇷🇴🇺🇸🇨🇦🇵🇱🇩🇪🇳🇬🇲🇰🇫🇮🇵🇹🇱🇹🇦🇱🇽🇰🇧🇦🇳🇴🇩🇰🇦🇺🇪🇪❤️ #UkrainianArmy 🇺🇦

pic.twitter.com/q5snU6ptPP