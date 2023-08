Ovo je najzagađeniji grad na svijetu: "Situacija je vrlo zabrinjavajuća, toliko je djece bolesno..."

Prema podacima švicarske tvrtke za tehnologiju kvalitete zraka (IQAir), glavni grad Indonezija Jakarta bilježi nezdrave razine onečišćenja zraka gotovo svaki dan. Jedan od 10 milijuna stanovnika toga grada, Rizky Putra, požalio se da pogoršanje kvalitete zraka dovodi u opasnost zdravlje njegove djece. "Mislim da je situacija vrlo zabrinjavajuća", rekao je 35-godišnji Rizky. ''Toliko je djece bolesno, s istim tegobama i simptomima kao što su kašalj i prehlada."

Stanovnici Jakarte dugo su se žalili na otrovni zrak iz kroničnog prometa, industrijskog dima i elektrana na ugljen. Neki od njih pokrenuli su i dobili građansku parnicu 2021. zahtijevajući od vlade da poduzme mjere za kontrolu onečišćenja zrak, prenosi Reuters.

Sud je u to vrijeme presudio da predsjednik Joko Widodo mora uspostaviti nacionalne standarde kvalitete zraka kako bi zaštitio ljudsko zdravlje, a ministar zdravlja i guverner Jakarte moraju osmisliti strategije za kontrolu onečišćenja zraka.

Ipak, Nathan Roestandy, suosnivač aplikacije za kvalitetu zraka Nafas Indonesia, rekao je da se razina onečišćenja nastavila pogoršavati. "Udahnemo više od 20.000 puta dnevno. Ako svaki dan unesemo zagađeni zrak, to moglo bi dovesti do respiratornih i plućnih bolesti, čak i astme. To može utjecati na kognitivni razvoj djece ili čak mentalno zdravlje", objasnio je.

Upitan o problemu zagađenja Jakarte u utorak, predsjednik Widodo rekao je novinarima da bi rješenje bilo preseliti glavni grad zemlje iz Jakarte u Nusantaru, koju njegova vlada trenutačno gradi iz temelja na otoku Borneo. Indonezija bi sljedeće godine trebala imenovati Nusantaru kao novi glavni grad i tamo bi se trebalo preseliti najmanje 16.000 državnih službenika, vojske i policije.