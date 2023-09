FOTO Crna oluja potopila Hong Kong: Najveća kiša u 140 godina poplavila ceste i uzrokovala velike odrone

Obilna kiša natopila je Hong Kong i uzrokovala velike poplave u gusto naseljenom gradu, poplavljujući ulice, trgovačke centre i postaje podzemne željeznice.

Posebna kineska administrativna regija zabilježila je najveću količinu padalina u sat vremena u posljednjih 140 godina, otkad postoje zabilježeni podaci.

Zvjezdarnica u Hong Kongu izvijestila je o 158,1 milimetara padalina između 23 sata i ponoći u četvrtak po lokalnom vremenu. Meteorološki zavod izdao je najveće, crno upozorenje na kišnu oluju i rekao da je više od 200 mm oborina zabilježeno na glavnom otoku Hong Konga, Kowloonu i sjeveroistočnom dijelu gradskih Novih teritorija od četvrtka navečer.

Hongkoške vlasti rekle su u petak kako je zbog nevremena u posljednjih 24 sata najmanje 83 ljudi završilo u bolnici. Kiše su uzrokovale i odrone koji su blokirali neke ceste, piše BBC.

Očekuje se da će ekstremni uvjeti potrajati najmanje do petka u podne.

Priopćeno je da burza u Hong Kongu neće biti otvorena u petak ujutro, ako crno upozorenje na kišnu oluju još uvijek bude na snazi u 9 sati po lokalnom vremenu.

