Maslinovo ulje skuplje od nafte, probijena granica od deset eura: "Nemam novaca za domaće, preskupo je…"

Maslinovo ulje za sve više građana postaje luksuz, u samo godinu dana poskupjelo je 40 posto.

Neizostavan je dio uravnotežene prehrane, ali sve rjeđe i dio uravnoteženog kućnog budžeta. Još početkom veljače prosječna cijena litre maslinovog ulja u Hrvatskoj je iznosila 6 eura i 64 centa. Ovog tjedna probila je granicu od deset eura.

"Poskupilo je, ali eto nekad se nađe malo na sniženju u nekoj trgovini, ali slaba su to sniženja", rekla je Rajfa iz Zagreba.

Slaba su jer cijene ulja divljaju diljem Europe. Na europskim burzama cijena maslinovog ulja se udvostručila od lani. Za jednu tonu ulja sad se može kupiti čak deset tona – nafte.

"Događa se to da u veleprodajama gdje je jedna litra koštala tri, četiri eura u Italiji trenutno je cijena devet i po do deset eura. U Španjolskoj je bilo dva eura osamdeset, devedeset, sada je to preko šest eura", rekao je proizvođač maslinovog ulja Marijan Marjanović.

Pročitajte i ovo Zanimljiv pristup Na suđenju za šverc kokaina, oružja i ubojstvo tražili da se izuzmu dokazi s aplikacije koju koriste - kriminalci

Ti se trendovi prelijevaju u Hrvatsku jer četiri od deset litara koje konzumiramo dolazi iz uvoza. Strano ulje za mnoge je jedino dostupno.

"Nemam novaca za domaće. Domaće je preskupo", rekla je Rajfa.

Ipak sad se situacija mijenja.

"Tu vidimo prililku jednu jer će na policama biti skuplje maslinovo ulje uvozno, a mi domaći ćemo moći prodavati po normalnim cijenama kao i dosad", rekao je proizvođač maslinovog ulja Marijan Marjanović.

"Otprilike maslinovo ulje košta sto dvadeset, trideset kuna, govorimo o vrhunskom kvalitetnom ulju, pogotovo još ako se radi o ekološkom uzgoju onda je nešto i više", rekao je stručnjak za maslinovo ulje Tomislav Filipović,

Jeftinijem ulju uskoro se ne treba nadati, ali ćemo barem, za iste novce, ono što konzumiramo biti - kvalitetnije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.