Ma je li moguće? Provjereno otkrilo gdje završavaju paketi koje vam Hrvatska pošta nije dostavila

Toj golemoj državnoj tvrtki primarna je djelatnost poštanski promet, stoga kada umjesto računa za režije dolaze opomene, umjesto paketa ceduljice da vas nema doma, a vi sjedite i čekate, onda to nije obavljanje posla kako bi trebalo biti. Štoviše, kažnjivo je.

U pošti kažu da je zanemariv postotak pošiljki i pisama koji nikad ne stignu. U postotku je to pet do deset. Kada to preračunamo, govorimo o šest do čak 12 milijuna pisama i pošiljki koje nikada nisu isporučene. I dalje zanemariv broj? Građani se s time nimalo ne slažu.

Izgubljena pisma, pošiljke, paketi koji nikada ne stignu na adresu ili se vrate pošiljatelju - problemi su koji muče brojne građane koji koriste usluge Hrvatske pošte. I to nije problem od jučer.

Regulator ih kazni. Pošta plati kaznu, ali uslugu koju uredno naplaćuje ne popravlja. Nastavlja po starom, a na štetu građana.

U pošti možete promijeniti novac u drugu valutu, kupiti mobitel, igračku, kuharicu, ugovoriti dopunsko osiguranje, ali temeljna usluga kojom bi se pošta trebala baviti zakazuje. Slanje preko pošte postalo je lutrija. Možda će stići, a možda neće. No, to ne bi smjelo tako biti jer bi usluga koju platite trebala biti i usluga koju dobijete.

Kao društvo, pošta je u proteklih pet godina isplatila gotovo 50 milijuna kuna, odnosno 6,6 milijuna eura za kazne, penale, naknade štete i sudske sporove.

"Da, prihvaćamo kritiku, ali ono što želim reći je da, evo, s današnjim danom kvaliteta se doista vratila na onu razinu na koju smo navikli naše korisnike i mogu očekivati da će im sada gotovo sve pošiljke doći na vrijeme. Ne mogu reći sve jer nikada neće to biti sto posto", rekao je Krešimir Domjančić iz Hrvatske pošte.

Jeste li se pitali što se dogodi s onim paketima koji nikada ne dođu do primatelja, niti se vrate pošiljatelju? Oni se čuvaju neko vrijeme u posebnom uredu, a potom prodaju na dražbi. Unutar pošte.

