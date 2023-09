VIDEO "Moraš bježati! Ako ostaneš, umrijet ćeš": Strašni prozori kako voda poplavljuje ulice i potapa kuće

Videozapis koji je dobio Reuters pokazuje kako nadošla voda poplavljuje ulice i potapa kuće u gradiću Mucumu, u državi Rio Grande do Sul. Obližnji gradovi kao što su Lajeado i Roca Sales također su ozbiljno pogođeni.

Dominguez Fontana, 74-godišnji radnik u pilani koji je izbjegao poplavu Mucuma, rekao je da se ništa nije moglo spasiti. “Kada je voda nadolazila, pobjegao sam na autocestu”, objasnio je. "Moraš pobjeći. Ako ostaneš tamo, umrijet ćeš".

The #hurricane, which was effective in the south of #Brazil, affected many cities. The #RioGrandedoSul state of #RocaSales has been hit hard by the #storm that caused massive #flooding. Flooding in #Taquari River. #ClimateEmergency #weatheralert #NEWS #disasters #rain #BREAKING pic.twitter.com/fNSgO4tqS5