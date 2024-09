Troje ljudi je poginulo i 14 ranjeno, od kojih troje djece, u ruskom napadu dronom na južni ukrajinski grad Izmail, rekli su u petak regionalni dužnosnici u Odesi.

"Teroristički napad velikih razmjera" u ranim jutarnjim satima u petak izazvao je nekoliko požara, osim što je oštetio domove, rekao je regionalni guverner Odese Oleh Kiper.

During the night, a Russian attack struck Izmail in the Odesa region.



Three people, including two women born in 1934 and 1955 and a 73-year-old man, were killed in the attack. 14 others, among them a child, were injured, according to Governor of Odessa Oleh Kiper.



