Rusija je u četvrtak tijekom noći izvela napad bespilotnim letjelicama na glavni grad Ukrajine Kijev, što je uzrokovalo štetu na civilnoj infrastrukturi, rekli su gradski dužnosnici.

Više od desetak jurišnih bespilotnih letjelica iranske proizvodnje primijećeno je iznad grada, a većina ih je oborena, rekao je Sergij Popko, čelnik lokalne vojne uprave.

U višesatnom udaru oštećeno je oko 20 automobila i plinska cijev u stambenoj četvrti, a krhotine su pronađene i na dječjem igralištu, dodao je.

Rusija redovito šalje bespilotne letjelice i projektile iznad ukrajinskih mjesta i gradova daleko iza prve crte svoje invazije koja traje dvije i pol godine.

