Najmanje 40 ljudi ozlijeđeno je u snažnom potresu na sjeveru Perua u petak, objavile su lokalne zdravstvene vlasti.

Bolnica u gradu Sullani izvijestila je da su tri osobe teže ozlijeđene, među kojima je i jedna trudnica, a lakše je ozlijeđeno nekoliko desetaka ljudi.Potresu magnitude 6,1 epicentar je bio 12 kilometara zapadno od Sullane u regiji Piura na dubini od 36 kilometara, priopćio je Seizmološki centar u Peruu.

📹| #Earthquake shakes #Peru 's north Pacific coast ▪️ A magnitude 6.1 earthquake shook the north Pacific coast of Peru on Friday, sending people fleeing their homes and damaging buildings. pic.twitter.com/Tl8q6cjc2Z

Agencija za civilnu zaštitu priopćila je da je 187 kuća oštećeno, a u šest se više ne može živjeti. Potresi su se osjetili u većem dijelu regije, kao i u susjednom Ekvadoru.

Televizija RTP priopćila je da je oštećeno i pročelje katedrale u glavnom gradu pokrajine Piuri. Stanovnici su bježali iz zgrada i tražili sigurnost na otvorenom. U okrugu Colan na pacifičkoj obali prijavljeno je i nekoliko klizišta.

📹|A magnitude 6.1 earthquake shakes #Peru



▪️The video shows products scattered on the floor of a supermarket in Piura, about 990 kilometers north of the capital, Lima. pic.twitter.com/jpFz8V9OEA