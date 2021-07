Iako je već trebalo biti gotovo, kontejnersko naselje za poduzetnike u Petrinji još je na čekanju jer nema dovoljno novca. Dok država traži sredstva za finalizaciju tog projekta, obrtnici su već umorni od svega.

Radionica u kojoj se nekad šivalo, sada treba krpanje. Potres ju je "ogolio" kao i njezine radnike.

Danijela Žugelj iz Obrta za trgovinu i krojačke usluge je izjavila: "Stvari koje smo uspjeli spasiti iz dućana doslovce sam preselila u garažu i moram priznati da su mi glodavci napravili jako puno štete. Dođe mi da zapalim sve, vjerujete mi. Umorni smo od svega toga. Ja znam da se to ništa ne može promijeniti i da nam nitko ne može pomoći, ali jednostavno bi bilo dobro da možemo nastaviti raditi."

Plan je bio da nastave raditi u kontejnerskom naselju, ali ono nije gotovo jer radovi još traju. Sve je trebalo biti spremno prije 2 mjeseca, ali nedostaje novca.

Na pitanje postoji li plan kako pronaći još 15 milijuna kuna, ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, odgovara: "Pronaći ćemo ih, kako smo našli 15 naći ćemo i 30, to uopće nije dovedeno u pitanje, predsjednik Vlade je jasno dao do znanja da će to biti učinjeno u 10 dana."

Do jeseni trebalo bi useliti 160 radnika

"Jako smo sretni što će ovdje uskoro naši poduzetnici moći početi svoju djelatnost, a to znači i daljnje zapošljavanje velikog broja ljudi", rekla je Magdalena Komes, HDZ.

Velik broj ljudi sedam je mjeseci nakon potresa na koljenima.

"Mnogi su rekli da ukoliko to ne bude relativno brzo riješeno zatvaraju svoje firme i odlaze sa svojim obiteljima", rekao je Stevo Komljenović, dopredsjednik Regionalnog ureda glasa poduzetnika u Petrinji.

Dok poduzetnici čekaju da posao počne, slikari svoje ideje već prenose na platno.

Hajrudin Osmanagić, slikar iz udruge Moslavački štrk je rekao: "Kažu šapat ide od uha do uha, tako i ovdje, veoma se brzo proširila novost pa će doći djeca, doći će i starci vide da se nešto dešava, a svako dešavanje gdje se ljudi druže je pozitivno."

