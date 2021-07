U sjeni Pelješkog mosta grade se i pristupne ceste bez kojih Hrvatska neće moći biti spojena. Provjerili smo kako napreduju radovi i kako izgleda animacija koja prikazuje kako će sve u konačnici izgledati.

Pristupne ceste za Pelješki most bit će duge 32 kilometra i sadržavat će četiri tunela. Ekipa Dnevnika Nove TV provezla se kroz Debeli brijeg, jedan od tunela.

"Probijen je još jedan tunel Kamenice dužine 500 metara, a tuneli Polakovica i Supalo su dužine 1200 metara svaki. Za Polakovica je izvršen proboj, a na Supavu je ostalo 300 metara", rekao je Jeroslav Šegedin iz Hrvatskih cesta.

Tu su i tri manja mosta.

"Karakteristično je to da se most Ston se nalazi između dva tunela. Iz tunela Polakovica se direktno izlazi na most Ston i poslije toga ulazi u tunel Supavo tako da je to zahtjevan zahvat", rekao je Šegedin.

Grade se i dva vijadukta.

Na projektu radi oko 600 radnika. Radi se o izuzetno teškom terenu, a posao ne olakšava ni dalmatinski kamen.

Korona je kvarila planove, no vladajući obećaju kako će po Pelješkom mostu za manje od godine dana i voziti prvi automobili.

"Negdje u lipnju sljedeće godine. Prije turističke sezone otvorit ćemo i most i pristupne ceste", rekao je ministar prometa Oleg Butković.

Više o gradnji infrastrukture za Pelješki most, kao i animaciju kako će sve to izgledati, možete pogledati u priloženom videu.

