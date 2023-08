VIDEO Strašni prizori potresa u Turskoj: Najmanje 23 osobe ozlijeđene, ljudi skakali s velikih visina, padali...

Turski ministar zdravstva Fahrettin Koca rekao je da je većina ozljeda nastala uslijed padova ili skokova s velike visine.

Centar za praćenje potresa u Istanbulu izvijestio je da se potres dogodio u četvrtak u 20:47 sati po lokalnom vremenu. Njegov epicentar bio je u gradiću Yesilyurtu u pokrajini Malatiji.

Pročitajte i ovo Rupa u zakonu Oni imaju plan B za neradne nedjelje: "U osmom mjesecu je najveći promet", "Puno nam znači svaki dan"

Pokrajina Malatija bila je među onima koje je teško oštetio potres 6. veljače. Gradonačelnik Selahattin Guerkan rekao je da je u Malatiji poginulo oko 2300 ljudi.

Pročitajte i ovo Tisuće evakuirane Turistički raj pretvorio se u noćnu moru: Poginulo najmanje 36 osoba - "Nije se vidjela nijedna zgrada, nestale su, kao da je eksplodirala bomba"

Pročitajte i ovo Vozač u bolnici Kolege u šoku nakon smrti radnika HAC-a: "Ljudi, koncentrirajte se, pazimo jedni na druge"

Dana 6. veljače, dva velika i mnogi naknadni potresi razorili su jugoistočnu Tursku i sjevernu Siriju, usmrtivši više od 50.000 ljudi.