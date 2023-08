Potres pogodio Tursku: "Snažno se zatreslo", "Jedva sam mogao izaći iz kuće"

Tursku je u četvrtak navečer pogodio novi jači potres. Po podacima EMSC-a, bio je magnitude 5,2 po Richteru, a epicentar je bio 10 km od grada Malatya.

🔔#Earthquake (#deprem) M5.5 occurred 11 km SW of #Malatya (#Turkey) 3 min ago (local time 20:48:00). More info at:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/yCNhkOm6Pe

🖥https://t.co/ECFiTfRuIR pic.twitter.com/nlRUpaqd87