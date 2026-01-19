Stravična nesreća: Kamion smrskao autobus pun djece, ima mrtvih

U sudaru kamiona i školskog autobusa u južnoafričkoj pokrajini Gauteng u ponedjeljak je poginulo najmanje 13-ero djece, priopćile su vlasti.

Prema prvim izvješćima, 11 školaraca je poginulo na mjestu događaja, a dvoje je kasnije podleglo ozljedama u bolnici.

Privatno vozilo prevozilo je učenike u razne osnovne i srednje škole na jugozapadu Johannesburga u ponedjeljak kada se incident dogodio oko 7 sati ujutro, prenosi Euronews.