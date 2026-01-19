Stravična nesreća: Kamion smrskao autobus pun djece, ima mrtvih

Prema prvim izvješćima, 11 školaraca je poginulo na mjestu događaja, a dvoje je kasnije podleglo ozljedama u bolnici.
Privatno vozilo prevozilo je učenike u razne osnovne i srednje škole na jugozapadu Johannesburga u ponedjeljak kada se incident dogodio oko 7 sati ujutro, prenosi Euronews.
🚨🇿🇦💔 Twelve (12) school children have been killed in a serious collision between a truck and school bus (Quantum taxi), along the Golden Highway heading to the Vaal area in Gauteng province. pic.twitter.com/ehceVDKpWe