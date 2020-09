Riječ je o meteorološkom sustavu medicane, odnosno mediteranskom uraganu, zasad nazvanom Cassilda.

Nad južnim Sredozemljem trenutačno se stvara potencijalno rijetka meteorološka pojava koja, prema aktualnim satelitskim snimkama, prilazi Jonskom moru. Riječ je o meteorološkom sustavu medicane, odnosno mediteranskom tropskom uraganu za sad nazvanom Cassilda.

Iako vrlo rijetka, ova meteorološka pojava u Sredozemnom moru u periodu od 1948. do 2011. godine zabilježena je tek 99 puta. Naime, medicane se ne pojavljuje često zbog vrlo nepovoljnih uvjeta za njegov nastanak – more nije dovoljno toplo, nema dovoljno vlage, a i Sredozemno more premaleno je da bi se razvio, piše IstraMet.

Ipak kada se dogodi, donosi jake vjetrove, obilne oborine, pijavice i tornada što za posljedicu najčešće ima veliku materijalnu štetu. Njegovo je kretanje vrlo teško predvidjeti no meteorolozi za sada predviđaju da bi Cassilda zapadnu obalu Grčke mogla pogoditi u noći s četvrtka na petak.

Severe Medistorm #Cassilda Adivsory 6: Cassilda continues to strengthen, expected to make landfall in Greece on Friday morning. Pressure down to 1001 millibars. Winds up to 80 km/h (50 mph), and model estimated intensities continue to increase. May be >75mph at landfall. pic.twitter.com/kXcn442QF5