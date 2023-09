VIDEO Sudarila se dva aviona: "Čuli smo glasnu buku pa je stigao udarac"

Dva aviona su se oko 9:00 sati sudarila na pisti aerodroma u španjolskom gradu Palma de Mallorca na otoku Majorci. U sudaru nitko nije ozlijeđen.

Španjolski mediji su izvijestili da je avion kompanije Air Europa krilom zahvatio avion kompanije Condor dok se kretao po terminalu.

Condorov avion je u trenutku nesreće stajao na mjestu i u njemu su se putnici pripremali na iskrcaj.

"Čuli smo glasnu buku kočnica aviona prije nego nas je udario. Ostali smo mirni i nije bilo ozlijeđenih niti panike", ispričao je jedan od putnika Condora, izvijestio je Daily Mail.

"Hitne službe su odmah došle da provjere avion i zamoljeni smo da ostanemo u avionu dok po nas ne dođe bus", dodao je.

Air Europa 737 collides with a Condor 757 at Palma De Mallorca Airport. Both aircraft received damage in the incident.



📹ivancp25 pic.twitter.com/DzkWsxGhyL