Nakon osvježenja ponovo nam stiže promjena: Meteorolog otkrio što nas sve čeka

U nedjelju se preko Hrvatske premjestila jedna brzinska hladna fronta. Bila je prilično suha, većinom nije donijela kišu, osim u Međimurje i Zagorje. U ponedjeljak je ta fronta već stigla do Crnog mora, i tamo je malo usporila, dok se kod nas atmosfera stabilizira. Zavladala je opet velika i jaka anticiklona nad srednjom i istočnom Europom, što znači da će nam cijeli tjedan biti sunčano, a uskoro i vruće, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

U utorak prijepodne posvuda će biti vedro. Kratkotrajna magla je moguća samo lokalno u Međimurju, u ranim jutarnjim satima. Na obali će biti još malo bure. U Primorju će puhati umjereno do jako, ali oslabjet će do podneva. Jutro će u unutrašnjosti biti svježe, s minimalnom temperaturom oko 11 stupnjeva. U gorju i malo manje, a na obali toplo – oko 20.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, većinom i vedro. Temperatura će biti osjetno viša nego u ponedjeljak i iznosit će oko 26 stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu vrijeme će biti sunčano, vedro i toplije nego u ponedjeljak. S time da će ondje puhati slab istočni i jugoistočni vjetar, a maksimalnu temperatura iznosit će 27 stupnjeva.

U Istri, Primorju i gorju vrijeme će biti pretežno vedro. Bura će na obali do podneva oslabjeti i onda će zapuhati slab do umjeren maestral. Temperatura će biti oko 29, a u gorju ipak svježije zbog fronte koja je prošla – ondje će biti od 23 do 26 Celzijevih stupnjeva.

Vedro i sunčano bit će i u Dalmaciji, koja će biti najtopliji dio Hrvatske s temperaturom oko 30, no ugodu će donositi slab do umjeren maestral.

Temperatura mora i UV indeks

More se na sjevernom Jadranu zbog bure malo ohladilo. Temperatura mu je uglavnom od 22 do 24, a u utorak će biti još malo hladnije, dok će u Dalmaciji ostati od 23 do 25, što je sasvim ugodno za kupanje. Zatim će od srijede temperatura mora ponovno posvuda rasti.

No treba biti oprezan pri odlasku na plažu, ali i općenito hodajući gradom – UV indeks će sljedećih dana u cijeloj Hrvatskoj biti vrlo visok, što znači da djeca i ljudi osjetljive kože mogu dobiti opekline za manje od 10 minuta.

Vrijeme tijekom narednih dana

U kopnenim krajevima nema promjene niti sredinom tjedna pa će vrijeme ostati sunčano i većinom vedro. Pri tome će od srijede ponovno postati vruće, opet ćemo imati temperaturu od oko 30 stupnjeva, ali uz slab sjeverni vjetar koji će malo olakšavati tu vrućinu.

I na Jadranu će biti sunčano, vedro i vruće. Ujutro će puhati burin, a danju maestral. Temperatura će prema kraju tjedna polako rasti i uglavnom će iznositi oko 31 stupanj.

Nakon što je u ponedjeljak bilo nešto oblaka na kopnu, ostatak će tjedna u cijeloj zemlji biti sunčan, a većinom i suh. Uz to, svakim će danom biti malo toplije tako da će već od srijede ponovno postati vruće. Kiša i pljuskovi se naziru tek početkom sljedećeg tjedna.