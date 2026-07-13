Užas u BiH: 79-godišnjak brutalno zatukao susjeda, umro je u bolnici

Salihu Deliću (79) iz Srebrenika određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je na brutalan način usmrtio svojeg 72-godišnjeg susjeda M. D., potvrđeno je iz Tužiteljstva Tuzlanskog kantona.

Iz Tužiteljstva navode da se Delića sumnjiči da je u četvrtak oko 11:30 na makadamskom putu u naselju Jasenica kod Srebrenika napao svojeg susjeda s kojim je odranije bio u lošim odnosima.

"Osumnjičen je da je M. D. prišao s leđa te mu teškim, tvrdim i oštrim predmetom nanio veći broj ozljeda u predjelu glave, vrata, prsnog koša i drugih dijelova tijela. Oštećeni je od zadobivenih ozljeda preminuo istoga dana u večernjim satima u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, nakon čega se osumnjičeni udaljio s mjesta događaja", priopćili su iz Tužiteljstva Tuzlanskog kantona.

Odmah nakon napada pokrenuta je opsežna istraga. Tijekom istrage obavljen je očevid na mjestu zločina, saslušan je veći broj svjedoka, provedena je obdukcija tijela preminulog, kao i pretraga kuće, dvorišta i pomoćnih objekata kojima se koristio osumnjičeni.

"Tijekom pretrage pronađeni su određeni predmeti koji će biti predmet vještačenja i za koje se sumnja da su korišteni pri počinjenju kaznenog djela ili potječu iz njega", naveli su iz Tužiteljstva Tuzlanskog kantona.

Osumnjičeni je nakon obavljene pretrage, u petak u poslijepodnevnim satima uhićen, a nakon kriminalističke obrade predan je u nadležnost Tužiteljstva Tuzlanskog kantona, javlja Klix.ba.

Postupajući tužitelj donio je nalog o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, dok se intenzivna istraga nastavlja. U tijeku su sve potrebne istražne radnje, a bit će provedena i dodatna vještačenja radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica povezanih s ovim ubojstvom.