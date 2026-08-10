Za dlaku izbjegnuta tragedija: Strojovođi koji je vlakom prošao kroz crveno prijeti izvanredni otkaz

Ukupno 45 putnika umjesto vlakom na relaciji Zagreb – Rijeka do Rijeke je stiglo autobusom. Razlog tome krije se u prolasku teretnog vlaka kroz crveno svjetlo. Nesreća je spriječena u zadnji tren.

"Ovisno o situaciji i o brzini na pruzi, vrlo često riječ je o sekundama, nekad i o minutama. Jučer je bilo dovoljno vremena da se vlakovi zaustave jer je vlak, prema našim saznanjima – iako je tu istraga u tijeku – neslužbeno, pokrenuo se iz kolodvora Škrljevo nakon što se zaustavio i prošao kroz crveno svjetlo te nastavio dalje vožnju iz zasad nepoznatog razloga", rekao je Mario Grbešić iz Sindikata prometnika vlakova.

Hrvatske željeznice - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Mario Grbešić Foto: Dnevnik Nove TV

Dva dana, dva prolaska kroz crveno. Iz HŽ Carga samo priopćenje. U slučaju incidenta na području Rijeke potvrđeno je da je strojovođa HŽ Carga prošao signal koji je pokazivao crveno te je odmah udaljen s radnog mjesta. Službeno povjerenstvo utvrdit će sve okolnosti događaja. Ako se potvrdi da je riječ o ljudskoj pogrešci, slijede odgovarajuće posljedice, uključujući otkazivanje ugovora o radu. Sindikat strojovođa oštro osuđuje incident.

"Nećemo se protiviti izvanrednom otkazivanju ugovora o radu ako se stvarno utvrde sve činjenice i pokaže se točnim ono što se vidi iz prvih izvješća", rekao je Nenad Mrgan, predsjednik sindikata strojovođa.

Hrvatske željeznice - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Hrvatske željeznice - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ne radi se o zakazivanju sustava, nego o subjektivnoj grešci, jer postoje tehnička sredstva koja su u funkciji sigurnosti prometa. Što se tu dogodilo, vidjet će se iz zapisa iz registrirajućih uređaja na vučnim vozilima i nakon te analize sigurno će se donijeti kvalitetni zaključci", rekao je Milan Brkić, stručnjak za vuču i vučna vozila.

"Da bi se takvi slučajevi izbjegli, treba provoditi kontrole, treba unaprjeđivati sustav sigurnosti. Znači, svi prijevoznici imaju sustav za upravljanje sigurnošću i oni također podliježu nadzoru Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Svaki prijevoznik, naravno, treba se kroz svoj sustav edukacije pobrinuti da dobije kvalitetnog radnika na takvom radnom mjestu koji će profesionalno i odgovorno obavljati svoj posao", nadodaje Brkić.

Sindikat strojovođa potvrđuje edukaciju i brigu za kadar.

"Svakodnevno, u školovanju i na edukacijama, posebno se skreće pozornost na to kolika je to ozbiljnost, da se ne možemo igrati željeznicom, da je crveno svjetlo zakon i u cestovnom, pa tako i u željezničkom prometu, i da taj signal ne možeš prijeći", nadodaje Mrgan.

Hrvatske željeznice - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Hrvatske željeznice - 6 Foto: Dnevnik Nove TV

Ovakve i slične situacije bacaju mrlju na sve strojovođe, poručuju iz sindikata.

"Svaki su mjesec redovna školovanja, sve se to provodi, tako da je dosta čudno da se takva situacija mogla dogoditi. Moramo tome posvetiti više pozornosti i više edukacija, još više raditi s ljudima. Tu dolaze mladi ljudi, sve su to... internet čini svoje, mobiteli čine svoje, bojimo se da je to problem", zaključio je Mrgan.

Detalji ovog sigurnosnog propusta bit će poznatiji nakon što potpuna istraga bude gotova.