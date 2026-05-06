Gangster bacio granatu u kući: Njegova bivša poginula, a sve je ganulo kako je spasila dijete

U mirnom predgrađu Bristola nedjeljno jutro pretvorilo se u poprište nezapamćenog zločina koji je odnio život 35-godišnje Jo Shaw.

Iako tragičan, njezin kraj postao je simbol majčinske hrabrosti jer su svjedočanstva susjeda i policije otkrila kako je Jo u zadnjim sekundama života uspjela spasiti svoje četverogodišnje dijete.

Bijeg koji nije bio dovoljan

Jo Shaw nedavno se preselila u kuću svojih roditelja u naselju Frenchay. Njezini bliski prijatelji otkrili su kako je to bio pokušaj bijega od bivšeg partnera, 41-godišnjeg Ryana Kellyja. On nije bio običan prijestupnik; bio je poznat policiji kao bivši član narkobande koja je, po uzoru na seriju "Na putu prema dolje", planirala proizvodnju kristalnog metha, zbog čega je ranije odslužio petogodišnju zatvorsku kaznu, piše The Sun.

Prijatelji kažu da je Jo tek tjedan dana prije smrti zvučala istinski sretno, vjerujući da je napokon slobodna i sigurna. No, stvarnost je bila daleko opasnija.

Trenutak herojstva usred kaosa

U nedjelju, oko 6:30 ujutro, Kelly je nasilno upao u dom njezinih roditelja. Policija je već bila na putu prema adresi nakon dojave o obiteljskom nasilju, ali stigla je prekasno. Susjedi su svjedočili glasnoj svađi i Joinim povicima: "Odlazi, odlazi!"

Shvativši da je Kelly rastrojen i da situacija eskalira, Jo je učinila nešto što joj je vjerojatno spasilo sina – instinktivno mu je naredila da izađe iz kuće i ode se igrati na trampolin u dvorištu. Samo 13 minuta nakon prvog poziva policiji odjeknula je snažna eksplozija koja je zatresla cijelu četvrt.

"Razgovarao sam s čovjekom koji je nazvao hitnu i on je rekao da je dijete bilo vani na trampolinu. To će ga progoniti. Vjerojatno je rekla djetetu da izađe kako bi ga sklonila od njihove svađe. Probudilo me njezino vikanje 'odlazi, odlazi', a onda se začuo glasan prasak koji mi je zatresao vrata i prozore", izjavio je susjed Stuart Blanchard.

Eksplozivna naprava i zakazivanje sustava

Iako se u početku sumnjalo na plin, istraga je potvrdila da je Kelly namjerno aktivirao eksplozivnu napravu, najvjerojatnije ručnu granatu. Eksplozija je bila toliko snažna da je Jo preminula na mjestu, kao i sam Kelly. Sin i još dva člana obitelji hospitalizirani su, ali su čudom prošli samo s lakšim ozljedama.

Ono što ovu priču čini još bolnijom je činjenica da su Jo i Kelly imali dugu povijest obiteljskih incidenata. Policija regije Avon i Somerset priznala je propuste i slučaj prijavila neovisnom nadzornom tijelu kako bi se istražilo zašto Jo nije bila bolje zaštićena unatoč ranijim prijavama.

Lokalna zajednica u Bristolu ostala je zavijena u crno. Jo, koja je radila u salonu za sunčanje, svi pamte kao vedru osobu koja je uvijek bila spremna pomoći drugima.