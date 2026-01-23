Sablasni prizor u penthausu: Našao brata zavezanog u kadi i brutalno pretučenog, jedan detalj zbunio je istražitelje

Slučaj ubojstva poznatog 49-godišnjeg agenta za nekretnine u austrijskom Linzu šokirao je stanovnike i zbunio policiju koja i dalje ne zna tko je ubojica u ovom misterioznom slučaju.

Mrtvog muškarca u njegovu stanu na zadnjem katu u Ulici Harrachstrasse pronašao je u ponedjeljak oko 13 sati njegov brat. Agent za nekretnine bio je u kadi, vezan, sa začepljenim ustima i s teškim ozljedama.

Zločin se vjerojatno dogodio u subotu navečer. Muškarac je naručio dvije pizze u 21:18 i preuzeo ih u prizemlju neposredno prije 22 sata. Nakon toga, gubi mu se svaki trag, sve dok ga dva dana kasnije nije pronašao brat. Dostavljač pizze možda je bio posljednja osoba koja je 49-godišnjaka vidjela živog.

Vrata stana bila su zaključana, a jedan detalj zbunio je istražitelje: nedostajali su ključevi. Je li išta ukradeno iz stana još se istražuje. 49-godišnjak je živio sam.

Obdukcija je pokazala da je 49-godišnjak brutalno pretučen.

"Nakon obdukcije koju je naložilo državno odvjetništvo u Linzu, utvrđeno je da je uzrok smrti tupa ozljeda glave žrtve", izjavila je policija u priopćenju za javnost.

Vrata stana bila su zaključana – jedan detalj zbunio je istražitelje: nedostajali su ključevi. Je li išta ukradeno iz stana još se istražuje. 49-godišnjak je živio sam.

Kako Heute saznaje, žrtva je poznati agent za nekretnine iz Linza. Znali su ga i po ljubavi prema umjetnosti i modi. Njegova obitelj navodno posjeduje kuću na jezeru Attersee, a 49-godišnjak je bio poznato lice u noćnom životu Linza.

Često je na društvenim mrežama dijelio fotografije sa svojim biglom Lilly. Pas je bio u stanu tijekom napada, a spasio ju je brat žrtve i sada je s njegovim roditeljima.