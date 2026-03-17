Tehnološki stručnjak pomoću umjetne inteligencije spasio psa od raka: "Znanstvenici nisu mogli vjerovati što je uspio"

Rosie, osmogodišnja mješanka stafforda i shar-peija, imala je samo nekoliko mjeseci života. Klasična kemoterapija i operacije, na koje je Conyngham potrošio tisuće dolara, nisu dale rezultate. No, nakon tretmana prilagođenim mRNA cjepivom tijekom božićnih blagdana, oporavak je zapanjio istraživače koji rade na liječenju raka kod ljudi.

"Bilo je to u stilu - čovječe, uspjelo je!", izjavio je Martin Smith, izvanredni profesor računalne biologije na Sveučilištu New South Wales (UNSW). "Postavlja se pitanje: ako to možemo učiniti za psa, zašto to ne bismo uveli za sve ljude oboljele od raka? Ovo daje nadu mnogima."

Kako je ChatGPT postao "onkolog"

Paul Conyngham, inženjer s 17 godina iskustva u analizi podataka, koristio je chatbot za mozgajući o mogućim lijekovima. Upravo mu je ChatGPT sugerirao imunoterapiju i usmjerio ga na Centar za genomiku, piše The Australian.

"Često dobivamo čudne upite, a ovaj je došao od privatne osobe koja je htjela sekvencirati DNA svog psa", prisjeća se profesor Smith. Isprva su bili sumnjičavi jer je obrada tih podataka izuzetno teška, ali Paul je bio jasan: "Bez brige, ja sam analitičar podataka i shvatit ću to uz pomoć ChatGPT-a."

Paul je platio 3000 dolara za sekvenciranje genoma. Usporedio je zdravu DNA iz Rosiene krvi s onom iz tumora kako bi pronašao točne mutacije. "To je kao da imate originalni motor svog automobila i verziju motora nakon 300.000 prijeđenih kilometara - možete ih usporediti i vidjeti gdje je došlo do oštećenja", pojasnio je Conyngham.

"Demokratizacija znanosti"

Znanstvenici su ostali "paf" kada je ovaj laik bez biološkog predznanja dešifrirao podatke. Koristio je algoritme i AI program AlphaFold kako bi pronašao mutirane proteine i mete za lijek. Kada je jedna farmaceutska tvrtka odbila isporučiti lijek za pokusnu upotrebu, Paul se okrenuo mRNA tehnologiji.

Profesor Pall Thordarson, direktor UNSW RNA instituta, koristio je Paulove podatke sažete u formulu od pola stranice kako bi stvorio unikatno cjepivo. "Ovo je prvi put da je personalizirano cjepivo protiv raka dizajnirano za psa. Paul je pokrenuo algoritam i poslao nam recept, a mi smo napravili nanočesticu. To je demokratizacija cijelog procesa", istaknuo je Thordarson.

Povratak u život

Cjepivo je dopremljeno na Sveučilište u Queenslandu, gdje je profesorica Rachel Allavena imala etička odobrenja za imunoterapiju. Rosie je prvu injekciju primila u prosincu.

"Definitivno djeluje. Kada se to dogodi prvi put, osjećaj je magičan. Rosien rak je bio vrlo napredan, ali jedan se tumor smanjio za pola. Čak joj je i dlaka sjajnija, izgleda puno sretnije i zdravije", kazala je Allavena.

Vlasnik je presretan rezultatima. "U prosincu je imala niske razine energije. Šest tjedana nakon tretmana, bili smo u parku, uočila je zeca i preskočila ogradu da ga juri. Pod nikakvom sam iluzijom da je ovo trajni lijek, ali vjerujem da je ovaj tretman kupio Rosie značajno više vremena i kvalitetu života", govori Paul koji sada već radi na drugoj verziji cjepiva za preostale tumore.

Rosieino spašavanje koštalo je Conynghama desetke tisuća dolara, ali on bi sve to ponovno potrošio. "Prošla je sa mnom kroz hrpu teških trenutaka, pružajući bezuvjetnu ljubav", rekao je. "Ona je moja najbolja prijateljica."