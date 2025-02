Moldavija i Rumunjska objavile su da su ruski dronovi ušli u njihov zračni prostor, od kojih su dva drona eksplodirala na teritoriju Moldavije.

Dronovi su lansirani u masovnom noćnom napadu na Ukrajinu.

"Dronovi Šahed povrijedili su naš zračni prostor. Dva su eksplodirala na našem teritoriju, ugrožavajući time moldavske živote", napisala je moldavska predsjednica Maia Sandu na platformi X.

Russia’s war on Ukraine crossed into Moldova again. Shahed drones violated our airspace, two exploded on our soil, putting Moldovan lives at risk.



Russia respects no borders, attacks civilians, spreads terror. Its war on Ukraine is criminal. Leave us, peaceful nations, alone. pic.twitter.com/6PYD8oKkIz