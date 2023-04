Strašan napad dogodio se u Brazilu. U privatni vrtić je ušao 25-godišnjak i ubio četvero djece te ranio još njih petero.

Četvero djece je ubijeno i još petero ozlijeđeno u srijedu u napadu na privatni vrtić u gradu Blumenau koji se nalazi u južnoj brazilskoj državi Santa Catarina. Iza napada stoji 25-godišnjak.

A man killed four children at a private daycare center in Blumenau, a city in the southern state of Santa Catarina, officials say. Another five children, aged 2 and younger, were injured — one of them is in critical condition.pic.twitter.com/x5wsgVCRmP