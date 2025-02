Rusija oštro prema Trumpovim idejama o miru: "Prvo se moraju ispuniti svi Putinovi uvjeti"

Glavni ruski dužnosnik za odnose sa Sjedinjenim Državama rekao je u ponedjeljak da se u potpunosti moraju ispuniti svi uvjeti predsjednika Vladimira Putina prije nego što završi rat u Ukrajini, sugerirajući oštar pristup Moskve prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Trump, koji je više puta poručio da želi brzo okončati rat u Ukrajini nakon stotina tisuća mrtvih, rekao je u nedjelju da misli da napreduje iako nije iznio detalje o tome kako okončati sukob.

Upitan je li razgovarao s Putinom od preuzimanja predsjedničke dužnosti 20. siječnja ili čak i ranije, Trump je novinarima u zrakoplovu odgovorio: "Imao sam. Recimo samo da sam ga imao".

Kremlj je odbio potvrditi ili demantirati kontakt.

Ali Moskva je brzo naglasila da njezini maksimalistički zahtjevi, kako ih je iznio Putin u lipnju prošle godine, ostaju.

"Predviđeno političko rješenje ne može se postići drukčije nego potpunom provedbom onoga što je izrekao predsjednik Putin kada je govorio u ruskom ministarstvu vanjskih poslova u lipnju", rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov na brifingu za moskovski list na engleskom jeziku.

"Tu smo gdje jesmo i što prije Sjedinjene Države, Velika Britanija i drugi to shvate, to će biti bolje i to će željeno političko rješenje svima biti bliže", rekao je Rjabkov.

Putin je u obraćanju ministarstvu vanjskih poslova 14. lipnja iznio svoje uvjete: Ukrajina mora odustati od svojih ambicija za članstvo u NATO-u i povući svoje snage s cjelokupnog teritorija četiri ukrajinske regije na koje Rusija polaže pravo i uglavnom ih kontrolira.

Kijev, koji želi ući u NATO i vratiti kontrolu nad izgubljenim teritorijem, poručio je tada da bi takvi uvjeti bili ravni predaji.

Sukob u istočnoj Ukrajini počeo je 2014. nakon što je proruski ukrajinski predsjednik svrgnut s vlasti u revoluciji na Majdanu u Ukrajini, Rusija anektirala Krim, a separatističke snage koje podržava Rusija borile se protiv ukrajinskih oružanih snaga.

Putin je u veljači 2022. pokrenuo rat punih razmjera slanjem tisuća vojnika. Zadnji put je izravno razgovarao s američkim predsjednikom Joeom Bidenom u veljači 2022., ali su poruke prenosili drugi dužnosnici.

Mir u Ukrajini?

Trump je u izbornoj kampanji obećao okončanje rata za samo jedan dan, a američki dužnosnici razgovarali su s Ukrajinom i Rusijom o okončanju najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata.

Putin je rekao da je morao pokrenuti, kako je on naziva, "specijalnu vojnu operaciju", kako bi se zaštitili govornici ruskog jezika u Ukrajini i kako bi se suprotstavilo, kako je rekao, ozbiljnoj prijetnji Rusiji od potencijalnog članstva Ukrajine u NATO-u.

Rjabkov, karijerni diplomat koji nadzire kontrolu naoružanja, rekao je da Rusija ne vidi veliku promjenu u američkom pristupu Ukrajini i upozorio da se s Moskvom neće razgovarati jezikom ultimatuma.

"Bez rješavanja problema koji su bili temeljni uzroci onoga što se događa, neće biti moguće postići dogovor", rekao je Rjabkov. "Dakle, varijacije i polovične mjere nisu put kojim smo spremni ići", dodao je.

Ukrajina i njezini zapadni saveznici predvođeni Sjedinjenim Državama optužili su Rusiju da pokušava otimati zemlju u kolonijalnom stilu, a pristaše Kijeva obećale su poraziti ruske snage isporučivanjem oružja vrijednog stotine milijardi dolara.

Moskva kontrolira oko 20 posto Ukrajine, uključujući Krim anektiran 2014. te četiri regije u istočnoj i južnoj Ukrajini.

Iako Rusija tvrdi da su sve četiri regije u potpunosti dio Rusije, njezine snage na terenu kontroliraju 70 do 80 posto teritorija uz otprilike 26.000 četvornih kilometara koje još uvijek drže ukrajinske snage, pokazuju podaci iz otvorenih izvora na prvoj crti bojišnice.

Reuters je izvijestio u studenome da je Putin otvoren za razgovor s Trumpom o mirovnom sporazumu o Ukrajini, ali isključuje veće teritorijalne ustupke i inzistira na tome da Kijev odustane od ambicija da se pridruži NATO-u.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je Reutersu u petak da želi da Ukrajina opskrbljuje SAD rijetkim zemljanim elementima i drugim mineralima u zamjenu za financijsku potporu za njihove ratne napore.

