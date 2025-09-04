Crnogorski predsjednik vanjsku politiku svoje zemlje prema Hrvatskoj nazvao šizofrenom

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je u četvrtak da vlada njegove zemlje vodi "šizofrenu" vanjsku politiku prema Hrvatskoj koja ide iz jednog ekstrema u drugi, nakon što je objavljeno da su Zagreb i Podgorica blizu rješavanja dijela međusobnih sporova, među ostalim i isplate logorašima iz Morinja.

"Od jednog ekstrema do drugog, od jedne političke stranke ili grupacije u okviru vlade Crne Gore koja kaže jedno, do one u istoj vladi koja kaže nešto potpuno suprotno. Mislim da to nije odgovoran odnos i da Hrvatska, shodno svojim interesima, koristi nedostatak odgovornosti crnogorske vlade“, rekao je Milatović.

Podgoričke Vijesti objavile su ranije da su Hrvatska i Crna Gora blizu rješavanja dijela međusobnih sporova, koji bi, između ostalog, trebali obuhvatiti višemilijunsku isplatu odštete hrvatskim zatočenicima u nekadašnjem logoru Morinj, te da se pitanje vlasništva nad brodom Jadran ne bi problematiziralo ni u Zagrebu ni u Podgorici sve dok dvije države to pitanje ne riješe dogovorom ili međunarodnom arbitražom.

Milatović je u četvrtak novinarima kazao da nema informacije o pregovorima jer ga vlada ne izvještava redovito o vanjskopolitičkim aktivnostima te da je tako bilo i po pitanju sastanka s hrvatskim dužnosnicima na Bledskom strateškom forumu.

"Nisam bio obaviješten ni o posljednjim pregovorima koji su se dogodili na Bledu, u okviru Bledskog strateškog foruma“, rekao je Milatović.

Hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se s crnogorskim šefom vlade Milojkom Spajićem ranije ovog tjedna na Bledu. Plenković je tada rekao da su raspravili sva otvorena pitanja, pozdravivši što je riješen status Doma kulture u Donjoj Lastvi, ali i naglasio da očekuje daljnje iskorake po pitanju nestalih, obeštećenja hrvatskih logoraša, graničnih pitanja, školskog broda Jadran i drugih otvorenih bilateralnih tema.

Šef diplomacije Gordan Grlić Radman na Bledu je rekao da Hrvatska i Crna Gora idu u smjeru rješavanja otvorenih pitanja nakon dobrih razgovora premijera i šefova diplomacija dviju država.

Milatović je kazao da je uvijek pozdravljao dobrosusjedske odnose kada je u pitanju rješavanje otvorenih pitanja s Hrvatskom, no i naglasio da vanjsku politiku i bilateralne odnose s Hrvatskom Crna Gora mora voditi puno odgovornije, a ne onako kako je to rađeno do sada.

Poručio je da neće prešutjeti loše poteze vlade Crne Gore koje su, kako je rekao, i građani prepoznali.

"Neću šutjeti ... o skoro pa šizofrenoj vanjskoj politici crnogorske vlade prema Hrvatskoj, koja ide iz jednog u drugi ekstrem", poručio je Milatović.

Mediji u Crnoj Gori objavili su da su Zagreb i Podgorica blizu dogovora da se logorašima iz Morinja isplati između 15 i 17 milijuna eura.

"Ne bih volio da su određena obeštećenja cijena potpuno nepotrebne aktivnosti u parlamentu Crne Gore koje su se ticale usvajanja Rezolucije o Jasenovcu. Čini mi se da sada sve to dolazi na naplatu, i da umjesto tih 15 ili 17 milijuna eura koji bi se mogli puno smislenije potrošiti na potrebe građana Crne Gore, netko na taj način plaća cijenu svojih pogrešaka, na koje su vrlo jasno bili upozoreni u crnogorskom parlamentu", rekao je Milatović.

Skupština Crne Gore usvojila je prošle godine rezoluciju o Jasenovcu što je Hrvatska tada nazvala politizacijom žrtava i instrumentalizacijom sjećanja radi kratkoročnih političkih ciljeva inicijatora ove rezolucije.

Milatović je istaknuo da on i njegov hrvatski kolega Zoran Milanović nemaju ingerencije kao vlade dviju država, ali je naglasio da je njihov dosadašnji odnos pokazao dobru namjeru i način kako bi trebalo rješavati probleme.

Prema navodima podgoričkih Vijesti, dogovor između Zagreba i Podgorice mogao bi se postići u narednih nekoliko dana.

Postizanjem tog dogovora u kratkom roku stekli bi se uvjeti da Crna Gora zatvori u pregovorima s Europskom unijom Poglavlje 31 (vanjska, sigurnosna i obrambena politika), čije je zatvaranje Hrvatska blokirala krajem prošle godine.

Predsjednik Milatović i premijer Spajić politički su se razišli nedugo nakon parlamentarnih izbora 2023. na kojima je tada zajednički Pokret Europa sad odnio pobjedu. Milatović je početkom 2024. napustio tu stranku i od tada često kritizira postupke Spajićeve vlade.

Milatović dolazi na Maksimir

Milatović je najavio i da će sa svojim hrvatskim kolegom Milanovićem pratiti nogometnu utakmicu Hrvatska - Crna Gora 8. rujna na stadionu Maksimir.

"Idem na utakmicu s gospodinom Milanovićem i mislim da će to biti dobra gesta s obje strane kada je u pitanju unapređenje bilateralne suradnje", kazao je Milatović.

Vijesti su ranije objavile da bi na utakmicu u Zagrebu mogao doći i crnogorski premijer Milojko Spajić.