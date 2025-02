Vrlo visoka cijena grijanja dolazi svome kraju u ovom gradu: "Tražimo energiju na tri kilometara dubine..."

Istražna bušotina za otkrivanje geotermalne energije puštena je u Velikoj Gorici u pogon. Traži se energija na dubini od gotovo tri kilometra.

Radi se o istraživanju potencijala energije grijanja. Osim Velike Gorice, ovakvi projekti uskoro bi trebali krenuti u Osijeku, Zaprešiću i Vinkovcima.

Energija iz dubine zemlje, uskoro bi mogla biti u Velikoj Gorici.

"Bušenje bi trebalo trajati 48 dana i nakon toga imamo 28 dana testiranja. Tako da bismo nakon 50-ak dana mogli očekivati prve rezultate testiranja", rekao je Igor Kovačević.

Igor Kovačević, Crosco Foto: DNEVNIK.hr

Koji bi, ako se pokažu povoljnima, svakako mogli ići na ruku stanovnicima šestog po veličini grada u zemlji.

"Vrlo visoka cijena grijanja bi trebala doći svome kraju kada svi radovi budu na ovom geotermalnom crpilištu budu gotovi. To bi trebalo omogućiti ne samo pristupačnije nego i jeftinije grijanje", rekao je gradonačelnik Velike Gorica Krešimir Ačkar.

I Velikogoričani trljaju ruke.

"Ja sam optimista. Ako to bude, podržavam svakako i ovu energetsku obnovu. Uvjerili smo se da je to to, daleko manje ljudi plaćaju račune", rekao je Niko Perić iz Velike Gorice.

"Inače Gorica ima skupo grijanje na mazuti", rekao je Mladen Mesić iz Velike Gorice.

Istražna bušotina za otkrivanje geotermalne energije - 3 Foto: DNEVNIK.hr

U Agenciji na ovo gledaju kao pilot projekt.

"U kojem bi mi, dakle do sredine sljedeće godine, do 2026. imali jasnu sliku može li geotermalna energija u Hrvatskoj biti jedan dodatni element u procesu tranzicije prema zelenoj energiji, zapravo prema čistoj energiji", rekao je Marijan Krpan iz Agencije za ugljikovodike.

Koja je veliki korak prema energetskoj neovisnosti Hrvatske.

"Geotermalna energija svi znamo jedna je od najčišćih energija ekološki prihvatljiva, trajna može dati energiju za sljedećih 50-100 godina. Što u toplinarstvu, što u električnoj energiji, ako se radi o višim temperaturama", rekao je državni tajnik iz ministarstva gospodarstva Goran Romek.

O bogatstvu Panonskog bazena, i blagodatima, druge zemlje mogu samo sanjati.

"Naš geotermalni gradijent je 60 % viši od europskog prosjeka što znači da u Europi temperatura svakih 100 metar dubine raste tri stupnja celzija u Hrvatskoj 4,9, gotovo pet", rekao je Krpan.

Geotermalni izvori vežu se za turizam i toplice.

"Kada se spomenu terme, svi pomisle da će biti ovdje toplice. To smo demistificirali, ne neće biti toplice", kazao je Ačkar.

No, na drugom kraju zemlje upravo veliki lječilišni projekt.

"Ovdje će biti jedan veliki termalni lječilišni kompleks. Ovdje imamo prvi zatvoren olimpijski bazen, licenciran za međunarodna natjecanja tu dolazi brza cesta. Dakle priča je u potpunosti zaokružena, ovdje će se razvijati jako puno stvari vezanih za sam turizam i razvoj sporta", rekao je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

Energija tople vode, osim ekologije, ima i onaj gospodarski element. U ovom slučaju nova radna mjesta.

