Beskorisni pregovori: "Putin ne voli Zelenskog", čelnici ne vjeruju da će se sastati

Rusija je danas ujutro izvela još jedan u nizu brutalnih napada na Ukrajinu - u Kijevu je ubijena najmanje 21 osoba, a američki predsjednik Donald Trump rekao je da "nije bio sretan". Sve manje su nade u primirje i sastanak ruskog i ukrajinskog predsjednika.

"Nije bio sretan s tom viješću, ali nije bio ni iznenađen. To su dvije zemlje koje su već dugo u ratu", rekla je glasnogovornica Bijele kuće i dodala da će Trump dati detaljniju izjavu kasnije.

"Možda obje strane u ovom ratu nisu spremne same ga okončati", rekla je. "Predsjednik želi da se rat završi, ali čelnici ove dvije zemlje također trebaju željeti završiti rat."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je napad, drugi najveći otkako je Rusija pokrenula invaziju velikih razmjera u veljači 2022., bio odgovor Moskve na diplomatske napore za okončanje rata. U napadima je oštećena turska tvrtka i azerbajdžansko veleposlanstvo.

Napadi su se dogodili manje od dva tjedna nakon što je Trump ugostio ruskog predsjednika Vladimira Putina na summitu na Aljasci, sastanku za koji se američki predsjednik nadao da će unaprijediti njegove mirovne napore.

"Rusija bira balistiku umjesto pregovaračkog stola", rekao je Zelenskij na X-u, pozivajući na nove sankcije Rusiji. "Odlučuje se nastaviti ubijanje umjesto okončanja rata."

Kremlj je rekao da je i dalje zainteresiran za nastavak mirovnih pregovora, no, njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da više ne očekuje da će se u bliskoj budućnosti susresti Putin i Zelenski.

Rusija kupuje vrijeme, "Putin ne voli Zelenskog"

Tijekom susreta s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Fort de Brégançonu, dvojac je razgovarao o diplomatskim naporima prema kraju rata u Ukrajini.

"Danas se opet moramo nositi s tim pitanjem, uzimajući u obzir da očito neće biti susreta između predsjednika Zelenskog i predsjednika Putina", rekao je Merz. "To se razlikuje od onog što je prošli tjedan dogovoreno između američkog predsjednika Trumpa i predsjednika Putina, dok smo bili u Washingtonu."

Donald Trump je nakon telefonskog razgovora s ruskim čelnikom početkom prošlog tjedna najavio da je Putin pristao na susret sa Zelenskim. Moskva je nakon toga govorila samo o spremnosti da se prethodni bilateralni mirovni pregovori podignu na višu razinu.

Upitan zašto se Putin toliko protivi sastanku sa Zelenskijem, Trump je odgovorio da ga Putin jednostavno ne voli.

Ukrajina i njezini saveznici optužuju Kremlj za odugovlačenje. Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u ponedjeljak je u Zagrebu rekao da "Putin samo kupuje vrijeme", također izrazivši sumnju da će se susret sa Zelenskijem i ostvariti.

"Ako Putin misli da može kupiti vrijeme onda pogrešno kalkulira jer naša podrška neće jenjati", rekao je njemački šef diplomacije tijekom susreta s hrvatskim kolegom.