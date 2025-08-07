Ubojica iz zatvora poslao jezivo pismo: "Spreman sam..."

Ubojica Taleb A. (50), koji je 20. prosinca 2024. na božićnom sajmu u njemačkom Magdeburgu terencem BMW-a usmrtio šest osoba, navodno je iz zatvora u Dresdenu, u rukom napisanom pismu na osam stranica, pokušao opravdati svoj napad te ponovno zaprijetio.

U pismu napisanom u ožujku ove godine, koje je predano Javnom tužiteljstvu u Naumburgu i za koje istražitelji vjeruju da je autentično zbog usporedbe s rukopisom na oporuci pronađenoj u vozilu koje je koristio za napad, napisao je: "Sada sam ponosan na 20. prosinca i spreman sam vlasitom rukom poklati još Nijemaca", prenosi Fenix-Magazin.

Taleb A., koji je radio kao psihijatar u bolnici u Bernburgu, napisao je i da bi ponovno izveo napad na božićni sajam kad bi mogao vratiti vrijeme.

Njegovo pismo otkriva i da Taleb A., koji je rodom iz Saudijske Arabije, sebe vidi kao žrtvu. Prema njegovom pismu, on je podnio nekoliko kaznenih prijava, uključujući i za navodnu krađu USB sticka, a nakon što su sve bile odbačene, to ga je navodno radikaliziralo.

Posebno ga je, napisao je, uznemirio sudski postupak protiv sekularne pomoći izbjeglicama u Kölnu, koji je izgubio. Presuda Regionalnog suda u Kölnu iz kolovoza 2023. navodno ga je toliko razljutila da je plinskom bocom planirao napasti ured javnog tužitelja u Magdeburgu.