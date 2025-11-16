Grad i županija, oboje pod HDZ-om u velikom sukobu: Jedni zabranili apartmanizaciju, drugi je i dalje dozvoljavaju

Za početak ove priče trebamo se vratiti u siječanj 2024. godine. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković tvrdio je tada da se unutar zidina za dva-tri mjeseca neće moći više dobiti dozvola za novi apartman.

Danas - 22 mjeseca poslije, ograničenja u povijesnoj jezgri nema. Županijski ured uredno izdaje dozvole.

Na tvrdnju da se u Dubrovniku unutar zidina može registrirati novi apartman, gradonačelnik Dubrovnika rezignirano kaže: "Ukoliko je tome tako onda županija ne radi sukladno Zakonu."

Gradsko vijeće u svibnju prošle godine izglasalo je odluku o prihvatnom kapacitetu grada, odnosno zabranu otvaranja novih apartmana unutar zidina. No iz Županije kažu – to nije dovoljno.

"Zakon je dao jasan okvir. Okvir je Plan upravljanja destinacijom. Kada on bude donesen kako treba, također ga usvaja Vijeće, po njegovom usvajanju on će biti obaveza, za sada je to jedno promišljanje", tvrdi Ivo Klaić, Pročelnik Upravnog odjel za poduzetništvo, turizam i more DNŽ.

