RAT ZA GROAD

Grad i županija, oboje pod HDZ-om u velikom sukobu: Jedni zabranili apartmanizaciju, drugi je i dalje dozvoljavaju

16. studenoga 2025.
Apartmani u Dubrovniku
Apartmani u Dubrovniku Foto: DNEVNIK.hr
Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija - dvije institucije pod HDZ-om - našle su se u sukobu oko apartmana. Gradonačelnik Dubrovnika tvrdi - unutar zidina ne smiju se izdavati nove dozvole, a iz Županije koja ih uredno izdaje poručuju - držimo se zakona.
  1. Austrijska policija, arhiva
    prijetnja

    Okončana drama u središtu Graza
  2. Aleksandar Vučić
    padaju i ostavke?

    Vučić na izvanrednoj sjednici: "Prijeti nam kolaps! Dobili smo rok, a Hrvati nisu htjeli čekati niti sekundu"
  3. Policijska kontrola, ilustracija
    ROADPOL

    Od sutra velika akcija prometne policije u cijeloj zemlji: Evo koga će posebno kontrolirati
