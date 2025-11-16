Čovjek sa zlatnim WC-om pobjegao iz zemlje: "Predsjednikovi prijatelji troše novac na prostitutke, automobile i vile"

Ukrajinski Energoatom je u središtu najvećeg korupcijskog skandala u Ukrajini otkad je počela ruska invazija na Ukrajinu u veljači 2022. godine, zbog čega je proteklih dana dvoje ministara podnijelo ostavke.

Slučaj se odnosi na milijune dolara mita koji su navodno plaćeni tijekom izgradnje zaštitnih struktura namijenjenih zaštiti energetske infrastrukture od ruskih napada.

Dvojica osumnjičenika, među u kojima je i jedan Zelenskijev blizak suradnik, pobjegli su u inozemstvo.

Ukrajinski predsjednik vjerojatno se nastoji distancirati od skandala, među ostalim i kako ne bi ugrozio stranu pomoć za svoju ratom razorenu zemlju.

U hodnicima moći u Kijevu vlada atmosfera straha i neizvjesnosti oko toga što bi se moglo dogoditi sljedeće, piše Kyiv Independent.

"To je ogroman udarac, ali najgore je što nisam siguran da je ovo kraj. Moguće je da skandal ode dalje", rekao je za Kyiv Independent jedan ukrajinski zastupnik koji je želio ostati anoniman.

Timur Mindich Foto: X/Screenshot

"Preporučio bih predsjedniku da sada povuče ozbiljne poteze i riješi se velikog broja ljudi iz svog najužeg kruga", dodao je.

Skandal se vrti oko istrage koju vodi Nacionalni antikorupcijski ured Ukrajine (NABU), a koji tvrdi da je Timur Mindich, bliski Zelenskijev saveznik, predvodio skupinu ljudi koja je uzimala provizije iz energetskih građevinskih i nabavnih poslova, uključujući izgradnju obrambenih sustava za energetsku infrastrukturu Ukrajine, te tako prala stečen novac.

U istragu su umiješane i druge osobe iz vlade Zelenskog, a dva ministra — ministar pravosuđa Herman Haluščenko i ministrica energetike Svitlana Hrinčuk — već su podnijeli ostavke zbog toga.

Rezultati istrage, koja je trajala 15 mjeseci i pri kojoj je NABU prikupio više od 1.000 sati prisluškivanih razgovora, izazvali su bijes u Ukrajini.

Vrijeme za ovakav skandal ne može biti gore, jer zemlja ulazi u vjerojatno najtežu zimu od početka ruske invazije.

Diljem zemlje građani se već suočavaju s kroničnim nestancima struje, a ruski sve žešći napadi na civilnu infrastrukturu ugrožavaju ne samo opskrbu električnom energijom nego i plinom, grijanjem, pa čak i vodom.

Na bojišnici, višegodišnje rusko napredovanje u Donjeckoj oblasti prijeti da će u narednim tjednima progutati utvrđeni grad Pokrovsk.

Nije iznenađenje da je otkriće da se neki ljudi na vlasti bogate dok vojnici i civili podnose ratne strahote izazvalo masovno ogorčenje.

"Ovo je mentalitet koji potječe iz SSSR-a — da oni koji su na vlasti uvijek žele profitirati iz svog položaja i uvijek pokušavaju nešto ukrasti."

"Ovaj će rat uzeti većinu aktivnih, poštenih i pristojnih ljudi — a većina nas upravo je takva", napisala je volonterka Mariia Berlinska u oštroj kolumni za Ukrainsku Pravdu.

"Boli vjerovati da u isto vrijeme predsjednikovi prijatelji troše novac na prostitutke, skupe automobile i stotine milijuna naših sredstava na nove vile."

Volodimir Zelenski Foto: Afp

Slični se komentari mogu čuti i na ulicama Kijeva.

"Dok Ukrajinci sjede bez struje po 16 sati dnevno, oni peru novac", rekla je studentica iz Kijeva, Elizaveta Demidova.

"To je posve neprihvatljivo", dodala je.

Drugi bijes usmjeravaju izravno na Zelenskog, koji, iako zasad nije imenovan u istrazi, teško može ostati izuzet iz svega s obzirom na bliskost s uključenim osobama.

"Naš predsjednik znao je sve o ovome", emotivno je rekao kijevski turistički vodič Jevhen Makovski.

Mnogima je Ukrajincima Mindich postao sinonim za razmetljivi luksuz, mito i korupciju.

U javnost su procurile i fotografije njegova stana, koji je ukrašen zlatnim toaletom u kombinaciji sa zlatnim bideom i kuhinjskim ormarićima prepunima vrećica s novčanicama od 200 eura. Sve to uzrokovalo je dodatni bijes kod građana.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

Mindich je navodno pobjegao u Izrael uslijed skandala.