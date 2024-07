Oprez! Cestama kod susjeda hara prevarantska vučna služba, evo kako su od žrtava izvukli tisuće eura

Mediji iz nekoliko europskih zemalja objavili su ispovijesti vozača koji su se našli u nevolji na cestama u Sloveniji te postali žrtve prevare lažne vučne službe. Naime, prevaranti autocestama voze u društvu s predstavnicima Darsa, odnosno operatera autocesta. Potom vučna služba vozilo vozača u nevolji preveze do servisa tvrdeći kako trošak s popravkom neće prijeći 150 eura. Ukoliko vozač pristane, a uglavnom to i učini jer nema puno izbora, potpisuje dokument te se njegovo vozilo odvozi do radionice. Nakon obavljenog ''posla'' ispostavlja mu se račun koji nije ni približan onome od 150 eura, već se radi od tisuću i više eura koje, ako ne plati, ostaje bez automobila.

Od nekih vozača je navodno traženo da plate iznose od čak 8 tisuća eura. Dakle, ako vlasnik ne može ili ne želi platiti vozilo ostaje zaključano na parkiralištu radionice.

Ove slučajeve istražila je i rumunjska televizija Prima čiji su sugovornici u Sloveniji na opisan način ostali bez svojih automobila jer nisu pristali platiti smiješno visoke iznose te su bili prisiljeni ostaviti ih na licu mjesta ponijevši kući tek tablice. Rumunjska televizija izvijestila je kako su nadležne slovenske vlasti o slučajevima prevare obavijestile njihovo veleposlanstvo, ali i njemačko, poljsko i mađarsko.

Austrijanac prevaren na putu do Hrvatske

O sličnom slučaju pisao je i austrijski Kleine Zeitung. Vozač iz Koruške, koji je sa suprugom sredinom svibnja krenuo na odmor u Hrvatsku, postao je žrtva prevare lažne šlep službe nakon što mu je na primorskoj magistrali puknula guma. Nazvao je austrijsku udrugu vozača ARBÖ iz koje su mu rekli da će mu u pomoć priteći slovenska partnerska tvrtka. Do njega je stigao djelatnik Darsa, osigurao automobil i otišao, a pola sata kasnije došla je druga vučna služba. Austrijanac (36) je ispričao kako je sve djelovalo vrlo profesionalno i nije posumnjao da se radi o prevarantima. Njegov automobil je utovaren na kamion, za koji je on mislio da je pomoć koju je najavio ARBÖ.

Sumnjivo mu je postalo kada je put do radionice postao neobično dug. Cilj je bio servis Global Auto u mjestu Vransko, prilično udaljenom od mjesta gdje se sve dogodilo. Čovjeku su gumu na autu promijenili, a onda se priča okrenula – rekli su da nemaju nikakav dogovor s austrijskom udrugom i da sve troškove mora snositi sam. Tražili su nešto više od tisuću eura za prijevoz i zamjenu gume.

"Otišao sam do bankomata preko puta i podigao novac. Da nisam platio, vjerojatno mi više ne bi dali auto. Nismo imali drugu opciju", ispričao je oštećeni muškarac za Kleine Zeitung dodavši kako mu je zamijenjena guma bila u užasnom stanju te ju je morao mijenjati čim se vratio u domovinu.

Spominju se dvije tvrtke

Austrijski i rumunjski mediji koji su pisali o ovakvoj praksi spominju vlasnika dvije tvrtke, imena Samo Feštajn. Rumunjska priča navodi njegovu tvrtku Žonta, dok austrijska spominje Global Auto. Žonta je ime koje se već pojavljivalo u medijima, a slovenski operator autocesta Dars s tom je tvrtkom već ranije raskinuo ugovor zbog sumnjki u krivotvorenje dokumentacije, kršenja ugovora i brojnih pritužbi na rad. Kako navodi tportal, slično je postupio i HAC.

"Hrvatske autoceste su putem javnog natječaja odabrale te sklopile ugovor s tvrtkom Global Asistenca 1.8.2023. godine, a raskinule 29.3.2024. godine.

Ugovor s tvrtkom Global Asistenca raskinut je iz razloga što navedena tvrtka nije ispunjavala ugovorne obveze", komentirali su iz HAC-a.



Spomenuti Feštajn bio je i dio krim istrage zbog sumnji u nepravilnosti u Darsu, u kontekstu pogodovanja u javnim natječajima i kartelsko udruživanje. Global Auto i Žonta demantirali su navode o nepravilnostima, a slovenski Dnevnik objavio je njihovu reakciju na slučaj Austrijanca tvrdeći kako su "usluge objavljene kvalitetno i na vrijeme" te da je on pristao na cijenu. Kažu da mu je za dvije polovne gume naplaćeno 260 eura.

Ne sklapajte dogovore

RTV Slovenija vezano za ove slučajeve kontaktirala je Auto-moto savez Slovenije i Državne autoceste Slovenije te su obje organizacije potvrdile da su svjesni onoga što se događa. Iz AMZS-a upozorili su vozače da ne sklapaju nikakve dogovore s djelatnicima vučne službe koji stanu pokraj njihovog vozila te ističu da bez njihove suglasnosti takve tvrtke ne mogu učiniti ništa.

"Neovlašteni izvođači vrlo su uvjerljivi u svom pristupu i mogu stvoriti dojam da pomoć na cesti obavljaju za AMZS ili u ime AMZS-a", upozorili su.