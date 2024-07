Još jedan hakerski napad? Žrtve su dvije hrvatske tvrtke: "Rok je 12. srpnja"

Kompanija HackManac, globalna platforma za praćenje kibernetičkih prijetnji koja izvještava o raznim kibernetičkim napadima i korištenju ransomwarea na svom X profilu objavila je kako su hrvatske tvrtke Badel 1862 te Labud pod hakerskim napadom.

Kako stoji u objavi te su tvrtke izlistane kao žrtve Blackout ranscomeware grupe.

"Uzorak koji su dali hakeri prikazuje osobne podatke partnera (telefonske brojeve, adrese e-pošte, fizičke adrese) i financijske podatke", piše u objavi.

Rok za otkupninu je 12. srpnja, stoji na X profilu.

