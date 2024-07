Stižu nova pravila o osiguranju automobila: Evo što će se sve promijeniti

Stižu nova pravila auto osiguranja.



"Kroz ovaj pravilnik se išlo na višu transparentnost i informiranost oštećenih osoba o tome kakvi su postupni koraci unutar društva za osiguranje da dođete na kraju do onoga što želite, ili do isplate ili do stvarnog popravka automobila", objasnila je Anamarija Staničić, članica Upravnog vijeća Hanfe.

Pravilnik ide na ruku vozačima, no praksa je do sada znala biti poprilično bolna za oštećenike.

"Popravak automobila kojemu je oduzeta prednost, imao je samo materijalnu štetu srećom, odužio se na gotovo šest mjeseci", upozorio je Ante Radić, iz Auto motor i sport.

Što o novome pravilniku kažu sudski vještaci, a što vozači, pogledajte u videoprilogu.

