Šok u parku: "Čuo sam policajca kako govori - upucaj ga ako se pomakne"

U britanskom gradu Salfordu, u blizini Manchestera, odigrala se dramatična policijska akcija nakon dojave o mogućem bombašu samoubojici, no ubrzo se pokazalo da je riječ o – lažnoj uzbuni.

Incident se dogodio u Mandley parku, gdje je muškarac u četrdesetima vježbao noseći prsluk s utezima. Zbog izgleda opreme, prolaznici su posumnjali da nosi eksplozivnu napravu i pozvali policiju. Na teren je odmah stigla policija, uključujući i naoružane službenike te snajperiste. Snimke s mjesta događaja pokazuju muškarca kako kleči na tlu s rukama na glavi, dok policajac s puškom s krova vozila drži situaciju pod kontrolom.

Policija je zaprimila dojavu o "sumnjivom muškarcu" koji nosi prsluk i navodne žice, što je dodatno potaknulo strah od mogućeg napada. Ubrzo su se na društvenim mrežama počele širiti netočne informacije da je riječ o "bombi" ili "samoubilačkom prsluku".

Muškarac je kasnije objasnio da je samo vježbao, po preporuci liječnika zbog zdravstvenih problema. "Treniram, idem u teretanu i u park. Nosim taj prsluk kad vježbam", rekao je, dodajući da ima dijabetes tipa 2 i srčane tegobe.

Opisao je i dramatične trenutke tijekom intervencije: "Čuo sam policajca kako govori "upucaj ga ako se pomakne"… Ležao sam i radio sve što su mi rekli".

Policija mu je naredila da odloži mobitel, legne na tlo i skine prsluk, nakon čega je priveden i zadržan nekoliko sati u postaji. Nakon provjere, pušten je bez optužbi. Unatoč svemu, muškarac je pokazao razumijevanje za reakciju policije i građana. "Bolje spriječiti nego liječiti", rekao je, ističući da se incident dogodio u području s velikom židovskom zajednicom, koja je i dalje osjetljiva nakon prošlogodišnjeg napada na sinagogu u blizini, piše AsiaOne.

Policija je na kraju potvrdila da nije bilo nikakve prijetnje te da je riječ o lažnoj uzbuni, a situacija je brzo stavljena pod kontrolu.