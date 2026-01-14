Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
RASPODJELA MOĆI

Iz Rusije stigla oštra osuda, kažu da Amerika rastura svijet: "Nepouzdani su"

Piše Hina, 14. siječnja 2026. @ 13:30 komentari
Sergej Lavrov i Vladimir Putin
Sergej Lavrov i Vladimir Putin Foto: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
Sergej Lavrov rekao je da Sjedinjene Države fragmentiraju međunarodni sustav.
Najčitanije
  1. Ilustracija; Tankeri na Crnom moru
    Novi napad

    Težak udarac na Crnom moru: Dronovi pogodili tankere, proizvodnja pala za 35%
  2. Transport nafte
    Započeo transport

    Dobre vijesti za JANAF, ali problemi na vrhu: "Prepuštam da on odluči o mojoj sudbini"
  3. Ilustracija
    sjednica Vlade

    Vlada donosi zakon o legalizaciji bespravnih građevina: Ovo su detalji
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Na tisuće mrtvih u Iranu, Donad Trump poziva na nastavak prosvjeda
na tisuće mrtvih
Upozorenje američkim državljanima otkriva kad počinje napad?
Trump ponovno poručio da SAD treba Grenland zbog nacionalne sigurnosti
MGGA
Uoči sastanka s Danskom i Grenlandom Trump podebljao zahtjeve: "Sve manje od američke kontrole je neprihvatljivo"
FOTO Velika zapljena u Slavoniji: Pronađeno više od dvije tone ilegalnog duhana i 42.800 eura
Kaznena prijava
FOTO Velika zapljena u Slavoniji: U obiteljskoj kući pronađeno više od dvije tone ilegalnog duhana i 42.800 eura
Udruga Prijatelji životinja podnijela kaznenu prijavu protiv tvrtke As-Eko
Podignuta kaznena prijava
FOTO Uznemirujući prizori: "Dobivaju javni novac, a životinjama se ocrtavaju kosti, imaju otvorene rane..."
Lavrov rekao da SAD 'rastura' svijet
RASPODJELA MOĆI
Iz Rusije stigla oštra osuda, kažu da Amerika rastura svijet: "Nepouzdani su"
Bijelo Jaje: Trosoban stan u Vrapču prodaje se za 180 tisuća eura
Bijelo Jaje
FOTO Pogledajte stan od 65 m2 koji se prodaje u Zagrebu: Cijena - 180 tisuća eura
Dronovi pogodili tankere u blizini terminala koji izvozi kazahstansku naftu
Novi napad
Težak udarac na Crnom moru: Dronovi pogodili tankere, proizvodnja pala za 35%
Legalizacija samo za zgrade izgrađene do 21. lipnja 2011. godine
sjednica Vlade
Vlada donosi zakon o legalizaciji bespravnih građevina: Ovo su detalji
Horor na psihijatriji: Transrodnog muškarca silovali, na suđenju otkriveni mučni detalji
Mučni detalji sa suđenja
Horor na psihijatriji: Transrodni muškarac stigao na odjel, u roku od sat vremena su ga silovali
Obnovljen transport nafte prema NIS-u, u JANAF-u borba na vrhu
Započeo transport
Dobre vijesti za JANAF, ali problemi na vrhu: "Prepuštam da on odluči o mojoj sudbini"
Na tisuće mrtvih u Iranu, Donad Trump poziva na nastavak prosvjeda
na tisuće mrtvih
Upozorenje američkim državljanima otkriva kad počinje napad?
Pucnjava na istoku Hrvatske: Sukobila se dvojica muškaraca, policija na terenu
otvorili vatru
Pucnjava na istoku Hrvatske: Policija privela dvojicu muškaraca
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Dronovi pogodili tankere u blizini terminala koji izvozi kazahstansku naftu
Novi napad
Težak udarac na Crnom moru: Dronovi pogodili tankere, proizvodnja pala za 35%
Obnovljen transport nafte prema NIS-u, u JANAF-u borba na vrhu
Započeo transport
Dobre vijesti za JANAF, ali problemi na vrhu: "Prepuštam da on odluči o mojoj sudbini"
Legalizacija samo za zgrade izgrađene do 21. lipnja 2011. godine
sjednica Vlade
Vlada donosi zakon o legalizaciji bespravnih građevina: Ovo su detalji
show
Novi blog Vedrane Rudan rasplakao čitatelje
''Izgledam poput kostura''
Nikad bolniji tekst Vedrane Rudan: ''Kosti su mi osute metastazama, nezamisliv je užas umirati od raka''
Pogledajte kako je izgledao prvi ples Nediljka i Pije Bulj
svadbeno slavlje!
Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja
Hana Huljić Grašo i Viktorija Rađa zajedno na skijanju
"prekrasno jutro"
Grašina Hana uživa u zimskim radostima, društvo joj prave poznati Hrvati
zdravlje
Nije šećer ni stres – ova svakodnevna navika ono je što vas zapravo postaruje!
Često zanemarujemo
Nije šećer ni stres – ova svakodnevna navika ono je što vas zapravo postaruje!
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Prema stručnjacima
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Bolesti penisa: Od bezazlene upale do raka – znate li prepoznati razliku?
Mogu značajno utjecati na život
Bolesti penisa: Od bezazlene upale do raka – znate li prepoznati razliku?
zabava
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Snalažljivo
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Ovaj kviz je idealna prilika za brušenje znanja! Možete li ga savladati?
Pokažite što znate!
Ovaj kviz je idealna prilika za brušenje znanja! Možete li ga savladati?
Ovaj će vas kviz dobro namučiti, osim ako ste kvizaški genijalac
Pokažite što znate!
Ovaj će vas kviz dobro namučiti, osim ako ste kvizaški genijalac
tech
Znanstvena zajednica digla uzbunu nakon američkog otkazivanja misije za povratak uzoraka s Marsa
To je bila najvažnija stvar
Znanstvena zajednica digla uzbunu nakon američkog otkazivanja misije za povratak uzoraka s Marsa
Kineska istraga je poruka SAD-u: “Ne dirajte naše AI talente i tehnologiju”
Reakcija iz Pekinga
Kineska istraga je poruka SAD-u: “Ne dirajte naše AI talente i tehnologiju”
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
Isključite je odmah!
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
sport
Jeste li čuli što su pustili u Beogradu tijekom utakmice Hrvatske?
Zanimljivo
Dašak nostalgije u Beogradu: Evo što su puštali dok je Hrvatska čekala provjeru VAR-a
Od Hajduka do Dinama: Modri doveli prvog igrača ovog zimskog prijelaznog roka
stigao bez odštete
Od Hajduka do Dinama: Modri doveli prvog igrača ovog zimskog prijelaznog roka
Španjolci tvrde: On je izgledan kandidat za novog trenera Real Madrida, dolazi na ljeto?
iznenađenje
Španjolci tvrde: On je izgledan kandidat za novog trenera Real Madrida nakon Kloppove odbijenice, dolazi na ljeto?
tv
Tajne prošlosti: Prisluškuje ih i ne sviđa joj se što čuje
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Prisluškuje ih i ne sviđa joj se što čuje
Tajne prošlosti: On je došao riješiti probleme, a ona će ih uvući u nove
TAJNE PROŠLOSTI
On je došao riješiti probleme, a ona će ih uvući u nove
Kumovi: Novi nastavci "Kumova" uskoro na Novoj TV!
USKORO
Novi nastavci "Kumova" uskoro na Novoj TV!
putovanja
Tjedni jelovnik od 12.1. do 18.1. 2026.fina zimska jela
Tjedni jelovnik
Griju, fina su i ne zahtijevaju puno posla u kuhinji: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna
Zdravije od borovnica? Bobice uz koje se lakše mršavi čuvaju srce i vraćaju energiju
Supernamirnica
Zdravije od borovnica? Bobice uz koje se lakše mršavi čuvaju srce i vraćaju energiju
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Nježne edamame
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
novac
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Posao snova
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Lanac luksuznih robnih kuća podnio zahtjev za stečaj
Presudan trenutak
Lanac luksuznih robnih kuća podnio zahtjev za stečaj
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
lifestyle
Ponuda sakoa na sniženjima
ISPLATIVA KUPOVINA
Već od devet eura: Na sniženju smo pronašle 15 odličnih sakoa koji neće završiti na dnu ormara
Kuhinja Luke Modrića
Baš je moderna
Pogledajte kuhinju Luke Modrića: Otok je posebno zanimljiv, a napa izgleda kao iz restorana
Verzija francuske manikure koja će se nositi do kraja zime
ELEGANTNO I LIJEPO
Ma, koliko je divna! Do kraja zime nosit će se manikura koja izgleda kao da ste nokte omotali svilom
sve
Novi blog Vedrane Rudan rasplakao čitatelje
''Izgledam poput kostura''
Nikad bolniji tekst Vedrane Rudan: ''Kosti su mi osute metastazama, nezamisliv je užas umirati od raka''
Jeste li čuli što su pustili u Beogradu tijekom utakmice Hrvatske?
Zanimljivo
Dašak nostalgije u Beogradu: Evo što su puštali dok je Hrvatska čekala provjeru VAR-a
Pogledajte kako je izgledao prvi ples Nediljka i Pije Bulj
svadbeno slavlje!
Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene