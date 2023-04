Jedan se kupac užasnuo kad je u svojoj vrećici Tesco banana pronašao golemog pauka lovca. Craig Harrison iz Windsora, Berkshire navodi da ga je šokirao prizor koji je bio pred njim.

35-godišnji Craig Harrison već je ogulio i pojeo jednu od banana kad je među ostalima u vrećici primijetio ženku pauka i vrećicu s jajima u kojoj bi moglo biti, kako je napisao, dvjestotinjak "beba".

Pauk kojega je pronašao jedan je od većih na svijetu, zabilježeni su primjerci koji su imali raspon nogu i do tridesetak centimetara. Harrison navodi da je ostao u šoku zatečen prizorom u vrećici s voćem.

Pauk u bananama (Foto: Screenshot/Twitter)

Još više ga je zabrinula "vrećica s jajima" koja, kako navodi, može u sebi sadržavati i do dvjestotinjak "beba" pauka.

"Kupio sam banane. Tu je i pauk, sa svojom jajnom vrećicom. Sadrži do 200 beba, navodi Google. Nisam bio spreman za ovu razinu horora vezanih uz banane danas... Što sada učiniti s tim?", napisao je na društvenoj mreži.

@Tesco Some bananas I bought in your #Windsor #Dedworth store. #Huntsman spider included, with its egg sac. 🕷 Contains up to 200 babies, according to Google.



Was not prepared for this level of banana related horror today... 😳 Now what to do with it? pic.twitter.com/LjEmxwFlCt