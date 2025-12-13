Užas u Dalmaciji: Požar progutao kuću, poginula jedna osoba

U požaru koji je u petak navečer izbio u vikend kući u mjestu Sonković kod Skradina, jedna je osoba poginula.

Odmah po dojavi, na mjesto događaja izašla je Javna vatrogasna postrojba Šibenik sa 7 vozila i 17 vatrogasaca te je požar ugašen za oko 2 i pol sata.

Obavljenim očevidom, u suradnji s inspektorom zaštite od požara, utvrđeno je da je požar izbio uslijed kvara na električnim instalacijama.

Kat kuće i krovište su u potpunosti izgorjeli, a kada su se krov i drveni pod urušili u prizemlje kuće, i ono je izgorjelo.

U požaru je smrtno stradala osoba za koju se s velikom vjerojatnošću pretpostavlja da je muškarac u dobi od 79 godina.

Tijelo preminulog muškarca je po nalogu državnog odvjetnika prevezeno na Odjel patologije šibenske bolnice.



O svim utvrđenim činjenicama i okolnostima nastanka požara dostavit će se izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, potvrdila je PU šibensko-kninska.