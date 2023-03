Znanstvenici u Queenslandu u Australiji pronašli vrstu velikih pauka kojih nema nigdje drugdje u svijetu.

U okolici Queenslanda u Australiji, pronađena je jedinsvena vrsta velikih pauka.

Ženke pauka mogu živjeti čak do 20 godina u divljini i narasti do veličine od pet centimetara. Mužjaci rastu do tri centimetra, prenosi BBC.

Nažalost, veliki dio njegovog staništa uništen je krčenjem zemlje, zbog čega postoji mogućnost da vrsta postane ugrožena, rekli su znanstvenici.

Pauci su poznati po tome da rade zamke od lišća da bi ulovili insekte. Vrsta, Euoplos dignitas, pronađena je u blizini Queenslanda i nije opasna za ljude.

Ženke uglavnom cijeli život provedu ispod zemlje dok mužjaci nakon 5-7 godina odu u potragu za ženkom.