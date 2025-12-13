Okupila se Mladež HDZ-a, obratio im se Plenković: "Izvolite se ukopčati"

Novi predsjednik Mladeži HDZ-a Tin Jurak istaknuo je u subotu na Općem saboru Mladeži da će i dalje jasno artikulirati stavove o ključnim temama za mlade, a stranačko vodstvo pozvalo je Mladež da im pomogne u kreiranju stranačkih politika te da budu spremni preuzeti odgovornost.

Mladež HDZ-a najveća je i najsnažnija organizacija mladeži u Hrvatskoj, istaknuo je Jurak u svome govoru, rekavši da su njihove prioritetne teme, kao "Z-generacije", obrazovanje koje vodi do posla, priuštivo stanovanje, podrška mladim obiteljima i demografija, digitalna i zelena Hrvatska po mjeri mladih, te stvarno uključivanje mladih u donošenje odluka.

Jurak, koji dolazi iz Varaždinske županije, uz zahvalu svojim mladim kolegama na izboru te zahvali svome prethodniku Maksimilijanu Šimraku na dosadašnjem vođenju Mladeži, posebnu je zahvalu uputio premijeru i Vladi.

"Mi mladi, u ovome što radimo u životu, nismo sami. Iza nas stoji Vlada i predsjednik Vlade i HDZ-a, Andrej Plenković koji je pravi partner mladima, učenicima, studentima, mladim poduzetnicima, IT-evcima, umjetnicima, strukovnjacima i svim mladima", rekao je.

Jurak je najavio da će dodatno osnaživati stranačko djelovanje, a posebno aktivnost na društvenim mrežama, na što ih je u svome obraćanju pozvao i stranački predsjednik i premijer Plenković. "Izvolite se ukopčati", slikovito im je i u šali poručio Plenković izazvavši pozitivnu reakciju mladih stranačkih kolega.

Pozvao ih je i da se uključe u aktivnosti u svojim zajednicama te da u tome budu odvažni, da iskoriste mladost, da utječu na donošenje odluka. Pozvao ih je i da pomognu u artikuliranju stranačkih politika koje se odnose na sprječavanje vršnjačkog nasilja, različitih ovisnosti (kocka, droga, digitalni sadržaji...), mentalnog zdravlja mladih te uporabu umjetne inteligencije.

"Pomozite nam malo u tome, tumačite ljudima, smanjujte nasilje, smanjite agresiju koliko možete jer to je dio naše društvene odgovornosti", poručio je. Tu očekujem vaš input, dodao je Plenković, jer to su korijeni velikih društvenih anomalija, problema, koji nam prijete u smislu obrasca ponašanja u budućnosti.

Uz Plenkovića, Saboru Mladeži HDZ-a nazočili su brojni stranački dužnosnici, a mladim kolegama obratili su se i predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković te zamjenik predsjednika HDZ-a Tomo Medved.

Jandroković je naglasio kako je tu jer dijele iste vrijednosti te smatra da su te vrijednosti glavni pokretač svakoga tko se bavi politikom. A osim vrijednosti, za svakog tko se želi baviti politikom, naglasio je, važno je da bude stručan i da dobro razumije političke procese.

Politika nekad izgleda kao show, ali ona to nije nego je rad za javno dobro, poručio im je, a povezati svjetonazor, svoja uvjerenja, s izvršnošću u obavljanju svoga posla, s preuzimanjem liderskih zadataka na bilo kojoj razini, to je kvalitetan recept za dobrog političara.

"A ako još pritom imate hrabrosti, ako ste strpljivi i mudri, ako se želite žrtvovati za posao koji radite, za politički posao, e onda već imamo dobre političare. Jednostavno, zar ne", dodao je uz reakciju cijele dvorane na zagrebačkom Velesajmu.

Da budu spremni na preuzimanje odgovornosti odnosno da u kreiranju budućnosti ne budu pasivni već proaktivni, pozvao ih je i Medved.

"Kreiranje politika i spremnost na preuzimanje odgovornosti je izazov je koji se u najvećoj mjeri očekuje od vas, prepoznavanje ciljeva, ali nikad ne zaboravite temelje države, kako je Hrvatska nastala", rekao je.

Zahvalu Mladeži uputio je i dosadašnji njezin predsjednik, saborski zastupnik Šimrak te novome vodstvu zaželio dobre rezultate.