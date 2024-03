Ukrajinski ministar oštro odgovorio papi: "Naša zastava je žuto-plava, a njega pozivam da izbjegne ponavljanje pogrešaka iz prošlosti"

Ukrajinski ministar vanjskih poslova rekao je u nedjelju da Kijev nikada neće kapitulirati, odgovarajući na poziv pape Franje Ukrajini da pokaže "hrabrost bijele zastave" i pregovara o prekidu rata s Rusijom, te poručio Vatikanu da obrati posebnu pozornost na svoju ulogu u Drugom svjetskom ratu.

Papa je to rekao u intervjuu čiji je dio objavljen tijekom vikenda. On je kazao da kada strani u sukobu ne ide dobro, "treba imati hrabrosti pregovarati".

Ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba objavio je na X-u da snažna osoba u bilo kojem sporu "stoji na strani dobra, a ne da ih pokušava staviti na istu osnovu i nazvati to 'pregovorima'".

"Naša zastava je žuto-plava", napisao je Kuleba na engleskom, misleći na ukrajinsku državnu zastavu. "Ovo je zastava s kojom živimo, umiremo i pobjeđujemo. Nikada nećemo podići druge zastave."

