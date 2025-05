Više ljudi ozlijeđeno je u nedjelju nakon što je automobil udario u mnoštvo gledatelja tijekom utrke u Poljskoj.

Vozač (27) izgubio je kontrolu nad vozilom odmah nakon početka utrke, izvijestila je televizijska mreža TVN24, pozivajući se na policiju.

Utrka se održavala kao dio automobilističkog događaja na aerodromu Krosno u regiji Karpatsko predgorje na jugoistoku Poljske.

Prema policiji, najmanje je 14 ljudi ozlijeđeno, od kojih četiri teško.

Novinska agencija PAP prenosi da je u tijeku velika operacija vatrogasaca i spasilačkih službi, a na mjesto nesreće raspoređen je i spasilački helikopter.

