VIDEO Izbio požar u Sankt-Peterburgu, lokalne vlasti tvrde da je oboren dron

Izbio je požar u Sankt-Peterburgu u hangaru koji se nalazi uz autocestu Volkhonskoye u Lenjingradskoj oblasti. Lokalne vlasti tvrde da je na tom području oboren dron.

In Russian St. Petersburg, a serious fire broke out in the airport area Local residents are reporting an acrid odor that is making it hard to breathe. pic.twitter.com/xWbPrWG8qc

Prema izvješćima, vatra je zahvatila površinu od 1000 četvornih metara. Rusko ministarstvo za izvanredne situacije priopćilo je da su dvije osobe zadobile ozljede u požaru, prenosi Ukrajinska Pravda.

Zbog požara bila je zatvorena i zračna luka Pulkovo od 17 sati, a nakon što je požar lokaliziran su ograničenja ukinuta.

VIDEO of a very large fire near the St. Petersburg airport, which was last reportedly gaining strength. The Russian Ministry of Emergency Situations stated they were to extinguish the blaze due to the large blaze. #Ukraine #Ukrainewar #UkraineRussioawar #Russia pic.twitter.com/1fmBwtr3pp