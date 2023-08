Kruzer pun putnika zabio se u tanker s gorivom: Zavladala je panika, a ljudi su plakali

Nekoliko ljudi ozlijeđeno je nakon što se kruzer Britannia kompanije P&O odvezao s doka u luci i zabio u tanker s benzinom. Na brodu je bilo nekoliko tisuća turista.

Brod se oslobodio vezova tijekom jake oluje u nedjelju ujutro na Mallorci u Španjolskoj, a putnici opisuju kako je nakon toga "otplovio kao da je brod od papira, te da osoblje nije više ništa moglo učiniti".

"Iznenadna kiša i olujni vjetar otrgnuli su nas s naših sidrišta uz dokove, pokidali su konope za vezivanje, crijeva za vodu i uzrokovali da šetnica padne u more", ispričao je putnik Gavin McCoy za BBC.

P&O cruise #ship carrying thousands of #British holidaymakers has #crashed into an oil tanker off the coast of #Palma in #Mallorca after it snapped its moorings after storm battered #Spain pic.twitter.com/wBZ1cHiGmZ